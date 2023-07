Mislila je da je konačno našla svog princa, ali i ovoj bajki je došao kraj: Razvodi se Sofija Vergara

Razvodi se Sofija Vergara



Sofija Vergara i Džo Manganijelo, jedan od najlepših parova Holivuda, odlučio je da stavi tačku na odnos posle sedam godina braka. Instagram

Glumački par se oglasio zvaničnim saopštenjem, a zamolili su i za privatnost.

- Doneli smo tešku odluku da se razvedemo. Kao dvoje ljudi koji se veoma vole i brinu jedno o drugom, ljubazno molimo za poštovanje naše privatnosti u ovom trenutku dok se krećemo ovom novom fazom naših života - rekli su za "PageSix".



- Sofija i Džo se već neko vreme rastaju i udaljavaju se jedno od drugog da bi razmišljali o svojoj budućnosti - naveo je izvor za pomenuti portal.



Latino glumica je upoznala Džoija Manganijela 2014., a godinu dana kasnije su se i venčali. Kako je i sama nekoliko puta isticala, jedino za čim žali u životu jeste činjenica da ga nije upoznala pre. Instagram

Podsetimo, Sofija iza sebe ima jedan brak - udala se za Džoa Gonzalesa kada je imala 19 godina. Taj brak potrajao je dve godine.





Dimitrios Kambouris/Getty Images

i mlada rodila sina, ali to je u Latinskoj Americi pre dvadesetak godina bilo normalno. Naravno, danas je sve drugačije ikoji sam imala promenile su se mnoge stvari. Danas želim drugo od ljubavi, do čega su me doveli želja za uspehom, cilj da imam svoj novac i napravim nešto od svoje karijere. Nisam želela da u život mog sina i mene uđe bilo koji muškarac, ne dok ne "isprobam" više njih. Sada sam na prekretnici života i sada napokon znam što želim, a u ljubavi nikada ne možeš reći niti znati šta će se i kako odigrati, ali mislim da sam nakon dugo vremena traženja našla ono što sam tražila i da će to zaista biti kao iz bajke o Pepeljugi - srećni do kraja života - rekla je Sofija svojevremeno u jednom intervjuu, ali nažalost, ta bajka nije potrajala.