Baš me briga što me svi gledaju! Seka Sablić glavna atrakcija na plaži, pogledajte kako izgleda u kupaćem FOTO

Seka Sablić u kupaćem kostimu atrakcija na plaži

U zdravom telu zdrav duh kaže narodna izreka koje se, po svemu sudeći, pridržava i Seka Sablić.

Legendarna glumica, koja je nedavno proslavila 81. rođendan, i dalje je veoma aktivna, i u privatnom i u poslovnom životu. Nedavno smo je gledali na velikom platnu u filmu “Munje opet”, a pojavljuje se i brojnim televizijskim formatima.

Vladimir Šporčić/Story arhiva

Kad nastupi leto Seku Sablić je lako pronaći i bez pozivanja njenog telefonskog broja. Opšte je poznato da dugi niz godina ima kuću u Rosama, u kojoj provodi slobodno vreme.

- Ja sam ovde kupačica broj jedan, što bi rekao Bora Todorović. Kada se niko ne kupa, ja plivam. I ujutru i uveče. Kupam se non stop. Nekada se čudim sama sebi koliko dugo sam u vodi. Vidim da me neki ljudi gledaju, čude se, ali neka me gledaju, baš me briga – ispričala je Seka kroz osmeh za Nova.rs.

I zaista, Sekin odmor prilično je aktivan pa se često može sresti na plivanju. U skladu sa preporukama lekara, štiti se kremama sa zaštitnim faktorom, ali i šeširom koji čuva od sunčanice.

Alo!

- Pravim se luda i dobro mi je, još uvek. Više me drugi podsećaju na godine nego što godine mene podsete. I uvek kažem: “Hvala ti, bože, jer me ništa ne boli”, samo me malo češće žuljaju cipele. Sve to ide svojim tokom. I šta mi vredi da imam odnos prema godinama kad one rade svoje, kad-tad sve nas čeka ono što mora da nas dočeka. Volela bih kada bi to sve moglo nakako da se uspori, a kad bi moglo da stane, bilo bi bajno - priznala je glumačka zvezda u razgovoru za Blic. Alo! Alo!