Ovo je istina o mom ocu! Ćerka Gordane Bjelice više ne želi da krije: Bog sve namesti...

Ćerka Gordane Bjelice progovorila o ocu

Glumica Gordana Bjelica napisala je roman pod nazivom „Osveta francuske sobarice“, a najavila ju je rečima: „Autobiografija, istina, imena su namerno promenjena“.

Nema sumnje da će knjiga naići na odličan prijem kod čitalaca, pogotovo onih koji prate dešavanja u javnom životu, tim pre što odavno kruže glasine, nikad potvrđene, a ni demantovane, da je otac Gordanine ćerke Teodore Miroslav Lazanski.

Mirko Tabašević

‒ Pre nego što sam u zrelim godinama ostala u drugom stanju bila sam u braku u kome nisam mogla da se ostvarim kao majka i koji se završio sporazumno. Međutim, posle razvoda sam imala fatalnu vezu u kojoj sam neplanirano ostala u drugom stanju ‒ pričala je Gordana ranije, a da li je u knjizi otkrila identitet muškarca sa kojim je zatrudnela ostaje da vidimo kad se knjiga nađe u prodaji. Instagram

Teodora Bjelica, koja je izrasla u lepu devojku i na putu je da izgradi uspešnu glumačku karijeru, u ispovesti za Gloriju o ocu je rekla:

‒ Mama i ja smo bile same, ali ja to nikad nisam tako doživljavala. Ipak, deca u osnovnoj školi stalno su me pitala gde mi je tata, a ja sam ih nervirala govoreći da imam porodicu, da smo porodica mama i ja, kao što su to tata i dete, mama, tata i dete, tata i tata ili mama i mama. Tada sam shvatila da ne bi trebalo da imam predrasude ni prema istopolnim zajednicama, ni prema ljudima druge vere i boje kože.

S vremenom je očinska fugura počela da joj nedostaje. Biološkog oca nikada nije videla i priznaje da joj je, kako godine prolaze, zbog toga sve teže. Instagram

‒ Sazrevajući, neminovno se suočavaš sa nekim stvarima, preispituješ sebe, i verujem da će toga ubuduće biti sve više. Ali uvek kažem da se nikad ne zna zbog čega je nešto dobro, jer sve to nekako Bog namesti. Ništa se ne dešava slučajno. I kakav god uspeh da postigneš mnogo je draži ako si ga postigao sam. Danas mi je smešno kada me pitaju da li mi je mama pomogla u glumi, da li me gura ‒ zaključila je Teodora.