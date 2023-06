OSVETA Gordane Bjelice: Prvi put otvoreno o Miroslavu Lazanskom, ocu njene ćerke koju nikada nije priznao FOTO

Gordana Bjelica, glumica koju pamtimo po epizodnim ulogama u kultnim domaćim serijama, objavila je knjigu „Osveta francuske sobarice“. Biografski roman već u najavi podigao je mnogo prašine jer se očekuje da će autorka napisati nešto i o navodnoj vezi sa Miroslavom Lazanskim, za koga se pričalo da je otac njene ćerke Teodore. U ispovesti za novi broj magazina Story Gordana je otkrila neke detalje. Boško Karanović

Naziv romana je intrigantan, a ima veze sa jednim delom našeg najpoznatijeg komediografa.

‒ Izvučen je iz priče o predstavi po Branislavu Nušiću „Mister dolar“. Profesor režije Miroslav Belović je za jednu glumicu, po želji njenog oca, napisao ulogu francuske sobarice, zbog čega se dotična uvredila i odbila je. Profesor je zamolio mene i ja sam taj „dijamant“ odigrala tako da je pozorišna kritičarka Branka Krilović, poznata kao „oštro pero“, iz čitave postave pohvalila jedino mene. Od tada je tatina mezimica prestala da mi se javlja. Reč je o bezazlenoj osveti meni ili bilo kome. Ko je u toj priči kriv? Sujeta je nešto što svako sa sobom treba da reši – kaže glumica, uz objašnjenje da cilj njene knjige ipak nije osveta.

‒ Roman je proizvod moje ljubavi prema pisanju. Filološki fakultet završila sam paralelno sa glumom. Sve vreme sam saradnik na scenarijima za filmove i serije u kojima igram. Što se osvete tiče, da bi joj neko bio sklon, prvo bi trebalo da u sebi ima mržnju i zavist. Pošto to nije meni svojstveno, onda i ne reagujem na sve što je nisko. Gledam ravno, samim tim često umem da se sapletem.

‒ Neko ko je svestan da je u svom snalaženju u životu i profesiji povredio i pregazio mnoge ponekad u autobiografiji traži pokajanje i to ima smisla, osim ako to nije pokušaj opravdanja. Preživljavati teške trenutke iznova kroz pisanje, to je mučenje i sebe i čitalaca. Danas kada je ceo svet sluđen, jedino humorom možete da učinite nešto dobro za sebe i druge. Boško Karanović

Na pitanje da li se pokajala što je nekog od udvarača koje pominje u autobiografiji odbila Gordana je odrečno odgovorila:

‒ Ne, od trenutka razvoda zarekla sam se da se nikada više neću udavati. Brank me naučio da se ljudi menjaju kada pristanete na taj „ugovor“. Bila sam tada suviše mlada, ali shvatila sam da su posesivnost, permanentna kontrola, odvajanje od glume i prijatelja držanje u zlatnom kavezu. Bog mi je odškrinuo vratanca i to mi je dalo znak da nismo u veku bračnih robovlasnika.

Kako se danas odnosi prema udvaračima?

‒ Kod mene ne postoji ono „otela mi je muškarca“, svaka od nas se bori na svoj način. Na svu sreću, uvek sam vrlo kvalitetne muškarce imala kraj sebe. Napadnih se klonim, prepuštam ih drugima. Čim vidim da je on meni podigao obrvu i da počinje da krivi usnu, gledam samo kako da se izvučem. Istovremeno, nisam neko ko zavodi.





Boško Karanović

Gordana Bjelica o Miroslavu Lazanskom

Nikada nije otkrila da li je otac njenog deteta čuveni vojni komentator Miroslav Lazanski. U knjizi je, reklo bi se, pisala o svemu, osim o njemu i ćerki.

‒ To vi mislite. Ono što izgleda da nije spomenuto, to se najviše voli. I zato i nije eksplicitno spomenuto.

Jednom prilikom je ispričala:

‒ Odluka da rodim dete bila je samo moja jer smatram da bi svaka žena koja je u mogućnosti trebalo da postane majka i nikada od muške strane nisam tražila bilo šta. Ko je Teodorin otac znamo ona, ja i on.

Da li će u nekom narednom nastavku autobiografije možda govoriti i o tome?

‒ U vašem pitanju je i odgovor. Ono što je bilo, bilo je, idemo dalje.

Mirko Tabašević

Nije lako biti samohrana majka. Iskustvo je, kaže, fatalističko jer rodbine nije bilo ni na vidiku.

‒ Pamtim vreme bombardovanja, sve vreme smo bile u stanu. Legnemo u krevet, uspavam Teodoru, pa se šetam po kući, ali blizu nje da mogu, ukoliko se nešto dogodi, da se bacim na nju. Što se i desilo tri puta. To je bilo vreme čekanja po redovima za namirnice. Na svu sreću, Teodora se ne seća baš ničega.

Lepa Teodora danas je uspešna glumica i manekenka. Gordana ima sve razloge da bude ponosna na svoju ćerku. Instagram

‒ Pored mog stana, koji mi je oduzet, dosta smo se seljakale kao podstanari. Desilo se da me je jednom na stepenicama zaustavila komšinica i za Teodoru pitala čije je ono divno dete koje se svima lepo javi i pridrži vrata. Punih usta sam rekla moje i tada sam bila najponosnija. Na nju i na sebe. Smatrala sam da je najvažnije da joj prenesem ljubav kada već nisam mogla da izbegnem da pati zbog nedostatka druge figure. Srećna sam što ima drugove i drugarice još iz osnovne škole, što je svoja, želi svima da pomogne, što se bori sama. Nisam želela da se bavi glumom, ali njen talenat je očigledan, kao i ljubav i posvećenost - ispričala je Gordana Bjelica za novi Story. Mirko Tabašević