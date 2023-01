Ko je nova devojka Igora Kojića? Vanbračna ćerka Miroslava Lazanskog nikada nije upoznala oca: U školi su me zadirkivali zbog tate

Teodora Bjelica ponovo u fokusu javnosti

Dve godine posle razvoda od Severine Vučković, Igor Kojić ponovo je zaljubljen. Srce bivšeg muža hrvatske muzičke zvezde sada pripada glumici Teodori Bjelici.

Teodora je vanbračna ćerka glumice Gordane Bjelice koju je rodila, kako se priča, u vezi sa Miroslavom Lazanskim. Budući da se još u osnovnoj školi susrela sa vršnjačkim nasiljem i zlobnim komentarima, rano je morala da očvrsne i nauči da se bori.

‒ Mama i ja smo bile same, ali ja to nikad nisam tako doživljavala. Ipak, deca u osnovnoj školi stalno su me pitala gde mi je tata, a ja sam ih nervirala govoreći da imam porodicu, da smo porodica mama i ja, kao što su to tata i dete, mama, tata i dete, tata i tata ili mama i mama. Tada sam shvatila da ne bi trebalo da imam predrasude ni prema istopolnim zajednicama, ni ljudima drugih vera i boje kože – ispričala je Teodora za magazin Gloria.

S vremenom je očinska fugura počela da joj nedostaje. Biološkog oca, vojnog komentatora i ratnog izveštača Miroslava Lazanskog, nikada nije videla i priznaje da joj je, kako godine prolaze, zbog toga sve teže.

‒ Sazrevajući, neminovno se suočavaš sa nekim stvarima, preispituješ sebe, i verujem da će toga ubuduće biti sve više. Ali uvek kažem da se nikad ne zna zbog čega je nešto dobro, jer sve to nekako Bog namesti. Ništa se ne dešava slučajno. I kakav god uspeh da postigneš mnogo je draži ako si ga postigao sam. Danas mi je smešno kada me pitaju da li mi je mama pomogla u glumi, da li me gura.