U 74. godini pronašao ženu svog života! Moka Slavnić potvrdio vezu sa dve i po decenije mlađom damom koju svi znate FOTO

Devojka Moke Slavnića je poznata umetnica

Kažu da ljubav ne zna za godine, a to misli i legendarni košarkaš Moka Slavnić. On je, naime, upravo potvrdio da je njegovo srce osvojila znatno mlađa izabranica.

- U 74. godini sam u raju. Ne želim više da pravim greške, našao sam nešto i pitam se kako je ona to mene našla. Ona je jedna viđena i poznata dama. Kažem joj da su me i druge volele, ali ona to čini snažnije, drugačije i koloritnije. Njoj prija što brine o meni, ja to cenim. Razume me. Ona je solista Narodne opere u pozorištu, gde meni da dopadne takva diva. Jedna od stvari koja me je kupila kod nje je ta što je ona odmah skočila da se uplati Zvezdanovoj majci boravak u domu. Ona je godinu dana starija od Zvezdana. Malo mi je krivo što između nas nije razlika 30 godina – otkrio je Slavnić za domaće medije.

Ubrzo je otkriveno da je devojka Moke Slavnića Tamara Niketić, operska pevačica i solista Narodnog pozorišta u Beogradu.

Rođena je u Baru i potomak je slavnih predaka, koji su bili i ratnici i umetnici. Paralelno je završila gimnaziju i srednju muzičku školu u Podgorici, a u Beogradu Fakultet muzičkih umetnosti. Solista je Opere Narodnog pozorišta, gde je počela kao statista 2002. godine. Nakon smrti brata počela je da piše pesme, koje su i danas lek za njenu dušu.

Malo ko zna da je Tamara tetka fudbalera Vujadina Savića.

- Marina Rajević Savić mi je sestra. Mislim da je njena porodica primer kako treba da izgleda prava srpska porodica. Vujadinu Saviću dođem tetka - otkrila je Tamra, prenosi Kurir.