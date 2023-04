Kakav su vam par? Moka Slavnić pokazao 27 godina mlađu izabranicu, čuvenu opersku pevačicu FOTO

Zoran Moka Slavnić, legendarni jugoslovenski košarkaš, nedavno je potrvdio vezu sa dve i po decenije mlađom Tamarom Niketić, operskom pevačicom i solistom Narodnog pozorišta u Beogradu.

Jakov Simović

- U 74. godini sam u raju. Ne želim više da pravim greške, našao sam nešto i pitam se kako je ona to mene našla. Ona je jedna viđena i poznata dama. Kažem joj da su me i druge volele, ali ona to čini snažnije, drugačije i koloritnije. Njoj prija što brine o meni, ja to cenim. Razume me. Ona je solista Narodne opere u pozorištu, gde meni da dopadne takva diva. Jedna od stvari koja me je kupila kod nje je ta što je ona odmah skočila da se uplati Zvezdanovoj majci boravak u domu. Ona je godinu dana starija od Zvezdana. Malo mi je krivo što između nas nije razlika 30 godina – otkrio je Slavnić za domaće medije.

Kurir printscreen

Ubrzo, Moka i Tamara zajedno su stali pred kamere jednog domaćeg medija, gde su govorili na aktuelne teme.

Podsetimo, Niketićeva je sestra Marine Rajević Savić, supruge legendarnog Duleta Savića. Blic printscreen