Supruga Brusa Vilisa rasplakala svet: Danas nam je godišnjica braka, a on to ne zna... FOTO

Supruga Brusa Vilisa poslala snažnu poruku



Otkako je Brus Vilis napustio glumu zbog ozbiljnih zdravstvenih problema i prevremeno se penzionisao, porodica je njegova najveća podrška. Vesti i objave koje dolaze iz njihovog doma prepune su tuge, ali i ljubavi, poput snimka nedavne proslave 68. rođendana. Uprkos obeshrabrujućim prognozama, porodica Brusa Vilisa pronalazi način da slavi život sa njihovim suprugom, ocem, a uskoro i dedom.

Instagram

Ema Heming, supruga Brusa Vilisa, dirnula je javnost objavom da danas slave 14 godina braka.

Zvezdu „Petog elementa“ nazvala je ljubavlju svog života i podelila zanimljivu anegdotu kojom je poslala snažnu poruku.

− Spomenula sam prijateljici da nam je sutra godišnjica. Kasnije tog dana dobijam poruku u kojoj je pisalo da mi je ostavila „nešto“ na vratima. Bio je to ovaj slatki buket cveća sa posvetom na kojoj je, između ostalog, pisalo „Srećna godišnjica“.

Instagram

− To me je navelo da razmišljam o tome koliko ove vrste „posebnih prilika“ mogu biti teške za one koji pružaju negu. Obično bi naša voljena osoba znala za ovaj događaj, a sada zbog njegovog mozga jednostavno ne može. I to je tako. Ako poznajete nekoga ko brine o nekom drugom, ne pitajte šta možete da uradite, samo uradite. Ovaj slučajni čin ljubaznosti dugo ću pamtiti – napisala je Ema na Instagramu uz fotografiju nežnog buketa cveća. Instagram