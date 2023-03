Velika devojka! Pogledajte kako izgleda ćerka Doris Bizetić, porodica je godinama krila njeno lice FOTO

Ćerka Doris Bizetić nikada se ne pojavljuje u javnosti

Doris Bizetić je, uz oca Borisa, odrastala pred kamerama i mnogima je teško da poveruju da je devojčica krupnih crnih očiju i uvojaka, koju pamtimo iz humorističkog serijala „BB šou“, danas žena od 38 godina.

„Ponosna supruga i mama. Kantautor, glumica, tonac. Nostalgičar, sakupljač uspomena“, stoji u opisu njenog profila na Fejsbuku.

Instagram

Doris je čoveka svog života Džoa, Čeha rodom iz Praga, upoznala kada je imala 19 godina preko interneta.

‒ Nismo se mi našli preko nekog sajta za upoznavanje, već na forumu, gde smo pričali o svemu i svačemu. Tako smo počeli. Onda mi je on poslao najdivniji mejl na svetu, bila sam u šoku i mislila sam da ću da padnem sa stolice, jer to je bilo kao da čitam svoju dušu. On nije znao ništa o meni, mislio je da je meni Doris ime za forum ‒ ispričala je Doris u intervjuu za Nova S.





Instagram

Ubrzo Džo se zbog Doris preselio u Beograd. Danas su u srećnom braku i sa mnogo ljubavi podižu dvanaestogodišnju ćerku Anabelu.

‒ Učim je poštenju, dobroti, da ima čvrst stav kroz život, da nikome nikad ne sme da dozvoli da je napada na bilo koji način, verbalno ili fizički. Nije išla u obdanište, sve vreme je s odraslima, i nije čudo što već ima izgrađene stavove u vezi sa budućnošću. Stalno dobijamo pohvale za nju ‒pohvalila se ponosna majka koja je rano postala poznata, ali ćerki ne nameće njen put.

Instagram

Pustila ju je da se, kako kaže, traži kroz razne aktivnosti, pa je devojčica sa samo četiri godine išla na časove engleskog i glume, trenirala je karate, a sada ćerka Doris Bizetić planira da postane modni kreator.

‒ Ona sve vreme pravi dizajne, prilično ozbiljne. Imam osećaj da će u tome uspeti, ovde ili u inostranstvu. I, naravno, uz to planira da bude slikarka, pošto non-stop slika i crta. Sve tehnike radi. To nije slučajno. I sa mamine i sa tatine strane skoro svi su mi slikari, vajari, crtači, dizajneri, fotografi. Geni su čudo. Instagram

O razlozima zbog kojih je dugo odbijala da predstavi svoju naslednicu Doris Bizetić kaže:

‒ Prvi put sam dozvolila da joj se vidi lice kada je imala šest godina. Tražili su da se slikam sa ćerkom kad se rodila, da se moj tata slika sa njom za naslovnicu, sve smo to odbili „iz cuga“. Ja sam prvu naslovnu stranu imala sa samo mesec dana, ali tada su tražili da se tata sa porodicom slika za čuveni časopis. To je bilo drugo vreme. Zbog toga ja nju sada štitim. Da je ovo vreme osamdesetih, možda bih je i predstavila kad je bila mala, da se vidi, da se pojavi uz mene.