Novak Đoković okupio novinare, pa progovorio o kraju karijere: Ovo je odluka najboljeg tenisera sveta FOTO

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, danas je u Beogradu upriličio konferenciju za medije na kojoj je govorio o novim rekordima, predstojećoj sezoni šljake, najvećem rivalu Rafaelu Nadalu, počecima, ali i o kraju blistave karijere.

ATA Images

- Ne postoji broj koji bi zadovoljio moju glad za grend slemovima, nema ga još. Nemam neki krajnji cilj, niti granicu, u smislu do koje godine ću igrati. Nekako po automatizmu ljudi posle 30. godine počinju da postavljaju pitanja “kada je kraj?”. Federer, Nadal i ja smo se često susretali sa tim pitanjima. Ima puno predviđanja i nagađanja, ali ta glad je i dalje prisutna. Više bih je okarakterisao kao strast prema sportu i želja za takmičenjem. Napomenuo sam da stvarno volim ovaj sport. Volim da igram sa svojim sinom, decom, sa bilo kim, čak i rekreativno. Nemam odbojnost prema ovom sportu zato što uzima veliki deo mog života. U profesionalnom smislu imam želju da se dokazujem. Neko bi to ocenio kao prepotetno, ja ne mislim da je tako. Onaj koji ima šansu da osvoji istorijski broj titula, on to želi – istakao je Đoković. ATA Images