Arijana Mihajlović skinula crninu, pa poručila dušebrižnicima: Ovo je način na koji ja tugujem! FOTO

Kada se suočimo sa najtežim životnim udarcima, sa gubicima dragih osoba koje ništa ne može da vrati, svako nosi svoju patnju i svoj krst onako kako najbolje ume i može. Arijana Mihajlović nedavno je izgubila supruga, čoveka sa kojim je dobila petoro dece, i samo ona zna koliko to boli.

Profimedia

Lepa Italijanka pokušava da pronađe utehu i bar malo ublaži tugu, a u tome joj pomažu ćerke, sinovi, unuka, roditelji i prijatelji. Siniša je uvek tu, s njom, uspomene ni na trenutak ne blede, zajedničke fotografije iz srećnih dana nižu se na Instagramu zajedno sa dirljivim porukama... Osmehom krije tugu jer ne želi da je svet vidi slomljenu, ali priznaje da se duboko u sebi bori sa osećanjima.

Instagram

“Teško mi je da izrazim svoje emocije... To je moj stil, moj život, koji nikome od vas nije poznat. Volim da me uvek vide nasmejanu, jaku, našminkanu i dobro obučenu, a u stvari moje srce plače, posebno kada sam sama. Ovo je način na koji ja tugujem. Ne znam da li je ispravno ili pogrešno, ali to sam ja”, otkrila je Arijana Mihajlović, uz sliku na kojoj je zaista vidimo nasmejanu, jaku, našminkanu i dobro obučenu. A srce plače kada niko ne vidi...