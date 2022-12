Poznatu pevačicu potresla smrt Siniše Mihajlovića: Pomogao mi je da prehranim decu, evo šta je učinio za mene

Smrt Siniše Mihajlovića pogodila je javnost od Srbije do Italija, pa i šire. Među poznatim ličnostima koje su ga poznavale i uvažavale je i pevačica Goca Božinovska, koja se u razgovoru za Star prisetila jedne davne situacije u kojoj joj se našao upravo proslavljeni sportista.

Getty Images

‒ Jao, to me je baš pogodilo. Bio je mnogo dobar čovek. Kad su bile sankcije i zatvorene granice, meni ponište vizu za Nemačku i nisam mogla da idem da pevam. Siniša mi je poslao garantno pismo iz Fudbalskog kluba Lacio i ja sam u italijanskoj ambasadi dobila vizu za samo jedan dan, čak je i danas čuvam. On je svima pomagao i tada mi je rekao: „Pa gde ti sa troje dece da ne možeš da radiš, ja ću ti to završiti, ništa ne brini“ ‒ ispričala je Božinovska.

ATA Images

Sinišu je poslednji put videla u junu prošle godine, kada je sa suprugom Arijanom došao u Beograd na promociju albuma Suzane Jovanović.

‒ Bila sam mu i na svadbi u Novom Sadu. Bio je na promociji albuma Suzane Jovanović i tada je onako bolestan ustao da se pozdravi sa mnom, kao i njegova žena Arijana. Zato me je njegova smrt toliko potresla da danima nisam mogla da dođem sebi.