Bila je san svakog muškarca, a onda ju je loš imidž uništio: Pogledajte kako danas izgleda pevačica Milena Ćeranić FOTO

Milena Ćeranić sada živi daleko od scene i reflektora

U četvrtoj sezoni Zvezda Granda pobedu je odneo Darko Lazić, ali mnogi iz te generacije takmičara iskoristili su dobijenu šansu, poput Jelene Kostov, Milana Topalovića, Saše Kapora... Izgledalo je da se posebno dobro snašla Milena Ćeranić koja je publiku osvojila hitom „Dvadesete gazim“ dok je na privatnom planu uživala u ljubavi sa kolegom Nemanjom Stevanovićem.

Edvard Nalbantjan

Onda su, kao par, ušli u rijaliti Farma i sve je krenulo nizbrdo. Milena se kući vratila bez dečka, sa imidžom konfliktne i nepristojne osobe, a kulminacija svega bila je raskid ugovora sa Grand produkcijom.

Trebalo je da prođe mnogo vremena da bi progovorila o iskustvu koje je doživela kada je imala samo 23 godine.

‒ Odbacili su me kao neko kučence, i to ne zato što nisam valjala nego zato što sam bila svoja. Doživela sam veliku torturu. Današnji klinci ne znaju kako je to biti linčovan. Tada nisam imala mogućnost da kažem šta sam želela, a sada imamo društvene mreže. To je velika prednost jer svako može da izrazi svoje mišljenje ‒ ispričala je deceniju kasnije, dodajući da je zbog učešća u rijalitiju imala psihičke probleme, te da je morala da potraži stručnu pomoć.

Nemanja Atanacković

Milena je nastavila da se bavi pevanjem, ali se distancirala od medija. Ipak, to je nije spaslo brojnih natpisa kada se pročulo da je otpočela vezu sa oženjenim crnogorskim košarkašem Vladimirom Dašićem. Uprkos negativnom publicitetu, zabavljali su se do 2018. godine.

Na pitanje razmišlja li o udaji, Milena, koja danas ima 36 godina, nedavno je odgovorila:

‒ Svadba mi nije bitna, bitno mi je da budem srećna, radosna i da uživam u svakom trenutku života. Šta sam starija imam sve više energije, a u duši sam devojčica.

Nemanja Atanacković

Milena Ćeranić sada izgleda ovako

S obzirom da se retko pojavljuje u javnosti, svaku njenu novu fotografiju proprate komentari na temu „da li se Milena promenila“, a ona je nagađanja o eventualnim estetskim intervencijama razrešila rečima:

‒ Sve je na meni prirodno, osim trepavica. Skoro sam počela da ih stavljam i to je jedino veštačko što sam dozvolila da bude na meni. To mi je u u redu, jer je neophodno za scenu. Instagram