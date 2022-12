U braku je izdržala četiri meseca, a njen otac slavio je kada se razvela: Privatni život Danice Grujičić prava je misterija, ovo su detalji

Život Danice Grujičić intrigira javnost

Novopostavljena ministarka zdravlja Danica Grujičić u karijeri je ostvarila sve što se moglo postići. Od 1984. godine zaposlena je na Institutu za neurohirurgiju, a poslednjih petnaest godina je načelnica Odeljenja za neuroonkologiju. Istovremeno, angažovana je kao profesor na Medicinskom fakultetu.

Printscreen Pink

Životni put započela je 1959. godine u Užicu, a nastavila u Rusiji, gde je njen otac otišao zbog posla. Studije medicine upisala je u Moskvi, a završila u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,60.

Zanimljiv podatak iz njene biografije je da je u mladosti svirala harmoniku, a kako je jednom prilikom rekla, prestala je kada je počeo rat na prostoru bivše Jugoslavije.

Ata Images

U braku je bila jednom, u ranoj mladosti, i to manje od pola godine.

‒ Udala sam se za svog kolegu, koji je sjajan čovek. Dule je neko ko je bio moj izbor u tom trenutku. Posle četiri meseca sam shvatila da zaista ne mogu da postignem i karijeru i brak, pa smo se razveli dok smo se još voleli.

Ata Images

Njen otac nije skrivao oduševljenje kada je čuo za tu vest.

‒ Častio je društvo kad sam se razvela. Tata je shvatio, zato što je bio iskusniji od mene, a ja sam sa 25 godina mislila da sam najpametnija, da mi nismo jedno za drugo iako smo se voleli. Ništa ružno ne mogu da kažem o bivšem suprugu, ali imali smo potpuno različita interesovanja ‒ priznala je ministarka Grujičić, koja ne krije da su joj kolege nadenule brojne nadimke.

‒ Brzi Gonzales, Generalka, ali su me najčešće zvali Aždaja, i nikada mi nije smetalo. Tako su me ljudi doživljavali i to je sasvim u redu. Nadimak Aždaja, po pitanju posla, svakako je kompliment.