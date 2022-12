Ugledni ginekolog u Lisabonu: Pogledajte kako izgleda sin jedinac Slavice Đukić Dejanović FOTO

Sin Slavice Đukić Dejanović nasledio je od majke ljubav prema medicini. Srpska političarka i bivša ministarka zdravlja ugledni je lekar, specijalista neuropsihijatrije i redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, dok se njen sin Dušan Đoković odlučio za ginekologiju.

Boško Karanović

Sin Slavice Đukić Dejanović medicinu je završio u Beogradu, a magistarske studije u Portugalu, gde i danas živi i radi. Prilikom gostovanja u emisiji „Balkanskom ulicom“ Slavica je otkrila da se Dušan borio sa karcinomom.

‒ Imala sam dve situacije u životu kada sam bila jako tužna. Jedna je kada mi je umro tata, ali to je bilo nekako prirodno, a druga kada mi je sin javio da ima tumor i da treba da se operiše. Sve se dobro završilo, posle pet godina i kontrola, ali to je zaista za mene bio poraz. Od tada nisam ista žena, sistem vrednosti u mom životu potpuno se promenio. Otišao je na dežurstvo, uradio je sebi ultrazvuk i u ponoć mi javio: „Mama, ja imam karcinom“. Rekla sam mu: „Ne pričaj gluposti“. Odmah sam otišla u Lisabon, a on je sutradan već bio operisan. U pitanju je bila početna faza tumora ‒ ispričala je profesorka Đukić Dejanović.

CUF

Dušana je dobila u kratkom braku sa kolegom sa fakulteta.

‒ To je zaista bio brak koga se rado sećam. Kad smo videli da ne ide, prekinuli smo vezu. Moja odluka bila je da se posvetim detetu i nauci, da to bude moj život.

Sina je usmerila na pravi put i, s obzirom na njegov bogat CV i uspehe koje je postigao u svetu medicine, sigurni smo da je veoma ponosna.