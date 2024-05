Suri Kruz upravo je ocu zadala najteži udarac i donela odluku koja je zapanjila svet

Ćerka Toma Kruza promenila prezime

Suri Kruz nedavno je proslavila 18. rođendan. Iako se, prema američkim zakonima, zvanično ne smatra punoletnom, ima pravo da sama donosi većinu odluka. A poslednja je zaprepastila svet.

bez obzira na činjenicu da nije ona ta koja se otuđila od oca, već on od nje kada se razveo od Kejti Holms, Suri je rešila da prekine sve niti koje su je vezivale za holivudsku megazvezdu Toma Kruza.

Profimedia

Kada se dete odrekne vašeg prezimena, to jeste drastičan potez, zar ne? A ona je jedino biološko koje slavni glumac ima.

Ali, ćerku nije video ćerku još od 2012. godine, navodno zato to što je njegova bivša supruga, a njena majka, insistirala na prekidanju svih kontakata. Međutim, oko alimentacije su se dogovorili.

Suri je dobijala 400 hiljada dolara godišnje, a Tom je redovno uplaćivao i izvesnu sumu na ime osiguranja. No, to je sve važilo do njenog 18. rođendana.

Profimedia

Kako prenosi britanski HELLO!, Suri sada koristi prezime Noel, što je srednje ime Kejti Holms. Tako je, navodno, upisana i na koledž, na koji kreće ove jeseni.

„Suri više ne poznaje svog oca. Nije ga videla godinama. Ne gleda njegove filmove, a on ne učestvuje u njenom životu ni na koji način", navodi izvor blizak Kejti.

Na pitanje da li je istina da je glumac uredno plaćao alimentaciju dotična osoba nije dala odgovor.





Na predstavi povodom završetka škole Suri je nastupila sa novim prezimenom. No, nije isključeno da će joj služiti samo kao umetničko, ukoliko bude poželela da krene stopama svojih roditelja glumaca.