Joško Gvardiol priznao da voli starije žene, prva se javila poznata pevačica (52): Želim mu ostvarenje najluđih snova

Na Joškine reči nije ostala imuna ni pevačica Vlatka Pokos, pa je odlučila da mu posveti kolumnu koju piše za hrvatski Story.

„Poslednjih godinu dana puno se govorilo o mladom, izuzetno talentovanom igraču Joški Gvardioli; bilo je već pomalo iritantno od prevelikih hvalospeva. Kao osoba koja voli da bude u toku i dobro informisana obratila sam pažnju i otkrila da je reč o vrlo zgodnom, skromnom i više nego dobro odgojenom mladiću. Divno je to čuti i videti pa se nadam da će takav i ostati i uspeti da se odbrani od brojnih loših ljudi i zamki na njegovom uzbudljivom sportskom putu“, piše Vlatka u svojoj kolumni.

Instagram

„Joško je zaludeo brojne pripadnice nežnijeg pola svojom pojavom, a muški deo populacije impresivnim fudbalskim umećem. Mene je oduševio iskrenim medijskim nastupima u kojima se nije libio da prizna da je on zaluđen – zrelijim ženama! Samouvereno je nabrojao nekoliko zrelih lepotica o kojima sanja, a neke od njih su i tridesetak godina starije od Joške, poput fatalne Dženifer Lopez. Verujem da je time dodatno zapalio maštu brojnih obožavateljki jer su samouverenost i iskrenost jako seksi u kombinaciji s apolonskim telom i krupnim, toplim očima.“