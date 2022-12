Dolazi taj dan... Zdravko Čolić otkrio čime će baviti Una i Lara

Ćerke Zdravka Čolića polako otkrivaju svoja interesovanja

U velikom intervjuu koji je dao za hrvatsku Gloriju, Zdravko Čolić govorio je o porodici, supruzi Aleksandri i ćerkama Uni i Lari. Mlade dame privlače veliku pažnju javnosti, što ne treba da čudi uzme li se u obzir da su deca jedne od najvećih zvezda ovih prostora.

Nedavno su se prvi put pojavile na crvenom tepihu, na godišnjoj zabavi magazina HELLO!, a sada je njihov otac otkrio šta ih interesuje i čime bi mogle da se bave u budućnosti. Možda muzikom?

Jakov SImović

- One su muzikalne, ali kad ja pokušam nešto i pitam ih hoćemo li nešto snimiti, onda se tu malo povuku. Vole muziku i slušaju raznorazne pravce. Polako ulaze u nešto što je, ja bih rekao, muzički kvalitetnije. Obično su to samo digitalne nove pesme, naše ili strane, DJ varijante i to. Ali kako prolaze godine, vidim da znaju i slušaju i neke moje pesme. Kada bi one to htele, da se bave muzikom, svakako bi ih podržao u tome i ispratio bih njihov talent.

Ali pre svega, one su te koje bi morale da pokažu neku inicijativu jer nema ništa od toga da nekoga vučemo u nešto. Nikad nisam voleo roditelje koji sile decu na nešto ako nisu za to. Idemo na medicinu, matematiku, tenis, prestiž i slično, ako dete nije za to, nije. Isto je kad je i umetnost u pitanju. Verujem da će s vremenom i polako otkrivati šta je ono što ih privlači, za šta osjećaju strast i želju da se tome posvete, a ja ću svakako tu uvek biti za njih da ih podržim u tome.

Nebojša Babić

Na pitanje vide li Una i Lara sebe u javnom poslu, Čolić je rekao:

- Vidim da vole da se slikaju. Bile su par puta na nekim događanjima i onda stavljaju te fotografije na Facebook, Instagram i to, pogotovo starija ćerka. To su sad te godine, ali i odraz cele te generacije koja odrasta uz društvene mreže i vodi neki drugačiji život od onog koji smo mi živeli. Voleo bih da jednog dana rade ono što vole, da budu samostalne, da same zarađuju i da se ostvare u tome, a tata će uvek biti tata i tu za njih. Šta će to biti i hoće li se baviti javim poslom s jedne strane je u Božjim rukama, a s druge strane važna je i njihova ambicija.

Nismo svi isto ambiciozni što se tiče samog rada, bez obzira koji je posao u pitanju. Jako volim vredne ljude koji su profesionalni, disciplinovani i pristojni u svemu tome. Uvek sam cenio i prijateljski takve ljude, od tačnosti i reči. S takvim ljudima volim da sarađujem i da se družim. Te iste vrednosti pokušavamo da usadimo i kod njih dve, bez obzira na njihov odabir zanimanja u budućnosti.