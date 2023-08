Ćerke Zdravka Čolića ukrale ceo šou: Una i Lara bile najveselije na tatinom koncertu FOTO

Ćerke Zdravka Čolića prave su lepotice

Zdravko Čolić može da se pohvali mnogim životnim postignućima, a najviše ponosa oseća prema svojim ćerkama koje rastu u dobre ljude. Starija Una voli da se eksponira na društvenim medijim, što se ne može reći za njenu mlađu sestru Laru, a kada su se posle dužeg vremena sinoć zajedno pojavile na tatinom koncertu, oduševile su sve prisutne. Jakov SImović

Na sinoćnom koncertu Zdravka Čolića u Puli, Una i Lara bile su najveselije dok je njihov tata pevao svoje najveće hitove. Glumica Jelena Gavrilović uhvatila je jedan trenutak kada ćerke gledaju oca na bini, a iz njihovih očiju sijali su ljubav i ponos.

Instagram

Sudeći po prvenstveno Uninim objavama na Instagramu, sestre su se sjajno provele i đuskale su celu noć u uskim haljinama. Ne znamo da li planiraju da prisustvuju još nekom koncertu, ali makar su imale ovo veče da pokažu da su najponosnije ćerke na svetu. Instagram

Zdravko Čolić, koji je nedavno proslavio 72. rođendan, prokomentarisao je odrastanje ćerki i da mu ne smeta što je dobio decu u kasnijem životnom dobu.

– Lepo je da čovek u kasnijem dobu dobije decu. To je sada Božja stvar. To je više kako čovek živi svoj život i kako se nešto desi. Ponosan sam na svoju malu porodicu, šmizle, dve devojčice, sada već devojke. Žena se brine više. Kada bi bilo do mene, sve bih dopustio. Ona mene kritikuje, ali to je tako. Sa druge strane, ne mogu biti previše strog, to je nekako teško, u momentima mogu malo da se uozbiljim. Uglavnom popustljiv sam – rekao je pevač dodavši da mu je najvažnije da Una i Lara nastave da vrednuju čast i obraz više nego novac.

Aleksandar Kerekeš Keki