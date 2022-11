Neverovatne sličnosti: Nikola Rađen ženi se za vikend, a ovako je izgledalo njegovo venčanje sa Anom Kokić FOTO

Venčanje Ane Kokić i Nikole Rađena izgledalo je ovako

Nikola Rađen za vikend će se drugi put oženiti, prenose beogradski portali. Posle intimne veridbe u manastiru Draganac, nekadašnji vaterpolista i njegova trudna izabranica, pevačica Milica Ristić, venčaće se u Hramu svetog Save.

Instagram

U oktobru 2008. godine Nikola se na večnu ljubav zavetovao pevačici Ani Kokić. Raskošno slavlje, koje je usledilo nedugo posle crkvenog venčanja, upriličeno je u Vili Jelena na Senjaku. Na beloj venčanici princeza kroja ocrtavao se zaobljeni stomačić koji je nagoveštavao dolazak novog člana porodice, ćerke Nine.

- Bilo je veselo, romantično, zabavno... Baš onako kako sam zamišljala. Iako sam u sedmom mesecu trudnoće, uspela sam da izdržim na nogama do kraja, tačnije do pet ujutru – ispričala je Ana u intervjuu za Story koji je objavio ekskluzivne fotografije sa venčanja.

Mladi, zaljubljeni i sa velikim planovima za budućnost, Ana i Nikola su prvi bračni ples odigrali uz pesmu Brajana Adamsa “Everything I do, I’ll Do it for You”.

Godinu dana posle rođenja ćerke Nine, pridružila im se još jedna devojčica, Tea, ali njihova bajka nije imala srećan kraj. Zvanično su se razveli u leto 2019. godine.