Zbog ćerke će učiniti sve: Sonja i Aca Lukas ponovo zajedno

Sonja i Aca Lukas ponovo su na svim naslovnim stranama. Ovog puta ne zbog razvoda i svađa nego nikad lepšim povodom.

Mirko Tabašević

Naime, prema pisanju „Informera“ Aca Lukas letuje sa bivšom suprugom od koje se razveo pre pet godina, a odmor provede u Turskoj. Aca se na ovaj korak odlučio samo zbog njihove ćerke Viktorije, kao i pod uslovom da Sonja i on ne spavaju u istom krevetu.

‒ Sonja i ja idemo na more na pet-šest dana zbog našeg deteta. I prethodnih godina smo zajedno letovali. Ali ja spavam u jednom, a njih dve u drugom apartmanu. Sonja i ja nemamo intimni odnos! Ponekad pomislim kako bi bilo lepo da opet budemo zajedno, pomisli i ona, ali nikada ne dođe do toga ‒ priča Lukas i dodaje da do intimnog čina uglavnom ne dođe jer se stalno svađaju: Luka Šarac

‒ Za tih nekoliko dana Sonja i ja se sto puta posvađamo! Nezgodni smo kada se dotaknemo prošlosti. Ona mi iznova prebacuje neke stvari, ali se trudim da je ne slušam. U početku mi je bilo čudno što zajedno idemo na odmor, ali sada mi je to u redu.

Sonja i Aca Lukas godinama letuju zajedno

Iako je navikao da letuje sa Sonjom, ljudi iz Acinog okruženja ne mogu da veruju da njih dvoje tako funkcionišu. Pevač kaže da ga baš briga šta ljudi pričaju o njima.

Andreja Damnjanović

‒ Ne želim nikome ništa da objašnjavam. Neka svako tumači na svoj način. Sa Sonjom sam u super odnosima, ali na zajednička putovanja ne idem zbog nje, već zbog naše ćerke. Viktoriju volim najviše na svetu i sve ću učiniti za nju. Puno mi je srce kada vidim koliko je srećna i vesela kada smo zajedno.