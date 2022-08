Kakav otac takav sin: Saša Joksimović predstavlja trinaestogodišnjeg Iliju, jedno nije mogao da mu zabrani

Sin Saše Joksimovića prvi je došao na ideju da se ofarba u plavo

Vodeći se mišlju da glumac u svakoj ulozi treba da bude drugačiji, kako u izrazu, tako i pojavom, Saša Joksimović je samoinicijativno ofarbao kosu u plavo. Kada se pojavio na setu serije “Mala supruga” svi su ostali u šoku.

- Prva reakcija je bila šta bi, ali su se već posle nekoliko sati ponašali kao da sam oduvek plavokos. (smeh) Video sam posle da su neki poznati pevači sledili moj primer. Ja sam ideju dobio od sina. Pošto je on bio zauzet treninzima, na kvarno sam se ofarbao pre njega. Onda se i on ofarbao, kao što je planirao, i sad smo obojica plavušani. Ipak, njemu nova boja kose stoji bolje nego meni - konstatuje uz smeh.

Boško Karanović

Sin Saše Joksimovića kaže da njegov tata nije strog

Podsećamo ga da bi većina roditelja rekla: Kakvo farbanje, imaš 13 godina. Zašto je on dopustio?

- Roditelji često i ne pokušavaju da saslušaju želje svoje dece, već odmah kažu ne, a to može da izazove kontraefekat. Moj stav je jasan: ako ti se nešto sviđa, naravno pod uslovom da je bezbedno, izvoli izluduj se sada. Bude li želeo da jednog dana uradi tetovažu ili da probuši uvo, unapred ima moju dozvolu. Ne želim da ga sputavam. Ilija od mene kao i od majke, ima punu podršku, možda zato što nikada nije izneverio naše poverenje. Ništa mu ne branimo, čak ni da sa drugovima ode u grad, ali moramo da znamo gde je i sa kim, kada će se vratiti. I svaki dogovor se poštuje sa obe strane.

Boško Karanović

Na pitanje da li sin kada ima neku ideju, samo saopšti „ja to hoću“ ili prvo pita za dozvolu, Saša odgovara:

- Obrati mi se rečima:“Tata ja bih voleo...“. Onda porazgovaramo zašto to želi, kako je zamislio... Konkretno kada je reč o farbanju, mislim da to nije ništa ekstremno. Ošišaće se kada mu dosadi, izrašće nova kosa, zašto da mu uskratim to sitno zadovoljstvo. Postoje li situacije kada kažem ne? Evo neka Ilija odgovori umesto mene. Boško Karanović

- Dešava se da mi tata nešto ne dozvoli, mada vrlo retko. Ako ne može, ja ga poslušam. Ali stvarno nije strog otac.