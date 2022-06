Kapetan i princeza: Anka Ivanović u naručju zgodnog tate pilota, Neveni je srce zaigralo (foto)

Preslatka porodica Ivanović svakim danom sve više privlači pažnju javnosti. Otkako se Nevena udala za pilota Nikolu Ivanovića njen privatni život sve zanima.

Pevačica ne krije da joj život na relaciji Srbija ‒ Crna Gora i te kako prija i da ćerka Anka obožava da leti avionom.

‒ Dobar sam organizator pa mi ništa ne pada teško. Naprotiv, volim promene i dinamiku. Anka, koja je rođena u Beogradu, prvi let imala je sa samo mesec dana. Budući da joj je tata kapetan i da je on upravljao avionom, očekivala sam da će uživati. Tako je i bilo – izjavila je Nevena nedavno za HELLO! .

Da je zaista tako govore i Nevenine najnovije fotografije nastale na aerodromu u Crnoj Gori.

„Kapetanova kći“, napisala je pored neodoljivih fotografija Nikole i Anke.

Tata je svoju najveću ljubav uveo i u pilotsku kabinu. Devojčica je, uživajući u očevom krilu, razgledala sve što se nalazi oko nje.

Preslatko, zar ne?