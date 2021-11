Ekskluzivno za HELLO!: Nevena Božović predstavlja ćerku Anku i govori o prvim mesecima majčinstva

Ćerka Nevene Božović zvezda novog broja magazina HELLO!

Prva najbolja godina njenog života bila je 2019, kada je izgovorila sudbonosno “da”. Do tog aprila znali smo je kao Nevenu Božović, a onda je počela da se navikava na novo prezime. “Krivac” je Nikola Ivanović, atraktivni pilot iz Budve, kome je poklonila srce. Dve nedelje posle venčanja oboje su boravili u Tel Avivu, gde je mlada pevačica predstavljala Srbiju na “Eurosongu”. Pesmu “Kruna” posvetila je suprugu, uz nju su odigrali i prvi svadbeni ples. Imajući sve to u vidu, zanimalo nas je kako bi opisala godinu na izmaku i da li je u međuvremenu možda zamenila mesto sa 2019, koju je smatrala najboljom u životu.

‒ Za mene je ovo veličanstvena godina, a takva je zbog trenutka koji samo tom rečju mogu da opišem. To čovek ne može da razume sve dok ne doživi momenat kada svoje dete uzme u ruke.

Luka Šarac

I posle Ankinog rođenja živite na relaciji Budva–Beograd. Da li je komplikovano?

‒ Dobar sam organizator pa mi ništa ne pada teško. Naprotiv, volim promene i dinamiku. Anka, koja je rođena u Beogradu, prvi let imala je sa samo mesec dana. Budući da joj je tata kapetan i da je on upravljao avionom, očekivala sam da će uživati. Tako je i bilo.

Izgleda kao da život delite na dva dela – u Beogradu ste zbog posla, u Budvi uživate u moru, divnim pogledima koje delite na svom profilu na „Instagramu“, sporijem ritmu...

‒ Shvatila sam da za moj posao mnogo znači kada se povremeno napravi distanca od svega, jer to daje mogućnost da lakše razdvojimo bitne stvari od nebitnih. U miru, kraj mora, dođe i inspiracija, ali dosta sam reklamirala Budvu. (smeh) Moram malo i moju Kosovsku Mitrovicu, koja mi donosi poseban osećaj. Uvek jedva čekam da odem, što zbog familije, što zbog prijatelja i samog grada. Žao mi je što u senci dešavanja, o kojima se najčešće govori kad se pomene Kosovo, ostaju njegove lepote i divni talentovani mladi ljudi, od kojih su neki još tamo. Neki su otišli, mada su i te kako prisutni.

Kada je Anka prvi put bila u Kosovskoj Mitrovici?

‒ Pre dve nedelje. Imamo sreću što se ne buni ni kada leti, ni kada se vozi. Čim je stavimo u kola, ona već skoro spava.

Luka Šarac

Šta se promenilo u vašem životu za ova tri meseca, koliko je prošlo od porođaja?

‒ Sve je nekako jače, lepše, posebnije nego što se može zamisliti.

Tokom slikanja često smo ponavljali da je Anka izuzetno dobra beba. Da li je uvek takva?

‒ Jeste, kažu da to ima veze sa mojom smirenošću. Da li je to istina ili je do deteta – ne znam.

Jeste li uvek bili tako smireni?

‒ Na sceni ili pred kamerama sam uvek takva jer sam svesna odgovornosti koju ima javna ličnost. Kad si već dobio priliku da te toliko ljudi čuje i vidi, potrudi se da kažeš nešto pametno. U takvim okolnostima teško me je iznervirati, privatno situacija je možda i obrnuta. Umem da reagujem vrlo burno, ali sve se dešava u sekundi i brzo me prođe.

Pretpostavljamo da znate da zbog osećaja odgovornosti, zbog koga merite svaku izgovorenu reč, ljudima delujete hladno?

‒ Jasno mi je da me tako doživljavaju, ali mislim da to i nije velika žrtva u odnosu na mogućnost da pevač, zbog preterane opuštenosti, pošalje pogrešnu poruku, naročito deci. Saradnici mi često govore: “Kada bi ljudi mogli da vide ovu atmosferu, imali bi pravu sliku o tebi”. Sigurno je da bih bila zanimljivija, ali sumnjam da ću van kruga bliskih ljudi postati ležernija.

Luka Šarac

Da li ste sebe, sada kada ste mama, iznenadili nekom promenom u ponašanju?

‒ Iskreno, to sam uradila upravo ovim intervjuom. Uvek sam se vodila mišlju da ne bi trebalo da previše pričam o privatnim stvarima, ali mislim da svaki čovek poželi da podeli svoju sreću.

Sve mame se žale da su neispavane, a vi izgledate veoma odmorno.

‒ Budući da nisam spavalica, dovoljno mi je samo nekoliko sati sna kako bih mogla da funkcionišem, pogotovo sada. Na buđenje tokom noći brzo se naviknete.

Da li svuda vodite Anku?

‒ Posetile smo svu rodbinu i prijatelje. Znam da će uvek tako biti.

Kada se saznalo da ste u drugom stanju, već ste bili u sedmom mesecu. Kako je moguće da to niko nije primetio iako ste bili vrlo aktivni?

‒ Delom zbog moje građe, delom zbog sporta. Zaista se nije primećivalo, a ja sam imala mnogo snage i volje da radim, pa sam baš u tom periodu snimila nekoliko pesama i spotova. I sada radim koliko mogu i završavam poslovne obaveze kojih uvek ima. Stalno smišljam nešto novo i pravim planove, takva mi je priroda.

Dve nedelje posle porođaja prvi put ste se pojavili u javnosti u farmerkama koje su vam stajale kao u devojačkim danima.

‒ Da, imam sreće. (smeh) Otkad znam za sebe bavim se sportom, što mnogo znači jer kažu da telo pamti. Mogu se pohvaliti i dobrom genetikom. Već sam počela s laganim sportskim aktivnostima, ali ne preterujem jer se dosta krećem, pa to nadoknadi trening.

Mada je Anka još mala, verujemo da već znate kako ćete je vaspitavati?

