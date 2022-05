Napadnuta Tanja Bošković, evo u kakvom se stanju nalazi glumica

Napadnuta Tanja Bošković usred Beograda

Tanja Bošković doživela je stravičnu neprijatnost usred bela dana na ulici u Beogradu. Glumica je nedavno govorila o svom uspehu i bogatoj karijeri, ali i o napadu u našem glavnom gradu koji nikada neće moći da zaboravi.

Boško Karanović

- Išla sam ulicom, vraćala sam se iz pozorišta. Prišao mi je neko mlad. Strgao mi je sa vrata lanac sa Svetom Petkom. Stala sam, zaprepastila se i rastužila - pričala je Tanja Boškovićnavodi Republika i dodala:

- Mora biti da ga je naterala velika muka na to. Taj čovek me suštinski nije dodirnuo. On je to tako uradio, nije me ni povredio. Samo mi je povredio dušu. To mi je žao. To je Beograd. Beograd u kom 69 godina idem u svako doba dana i noći sama, nemam nikakav problem i nemam ništa što može da mi se ukrade osim mene same. Ovo mi je bilo strašno. Osim sentimentalne vrednosti taj lančić nema nikakvu materijalnu, zanemarljiva je. Povredio mi je srce. Molim tog koji mi je oteo lančić da ode u Atelje 212. Neka u nekoj koverti spusti to kao poštu za mene. Biću zahvalna na tome i svima pričati. To je uspomena koju sam dobila od sestre i kume.