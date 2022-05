Gledaj svoja posla, ženo, nisi mi mama!: Jelena Karleuša objavila stranice dnevnika ćerke Nike (foto)

Dnevnik Nike Tošić dospeo u javnost

Kao svaka brižna majka, i Jelena Karleuša vodi računa o svemu što rade njena deca. Prati njihove društvene mreže, pretpostavljamo da ima i šifre, a ponekad zaviri i u dnevnik koji piše mlađa ćerka. Pop diva je nasmejala ceo Instagram otkrivši jednu stranicu gde Nika „proziva“ svoju dadilju jer proverava koliko jede.

Instagram

- Iako znam da će se ljutiti, moram da objavim deo iz dnevnika moje Nikice. Ružno je što špijuniram dete, ali kako ovo da ne objavim – napisala je JK i začinila sve emotikonima koji suze liju od smeha.

- Ali, brate, moja dadilja Bilja me uvek pita šta sam jela, kao “da vodim računa”, okej... To boli. A Atina kad pojede nešto mnogo više od menem njoj je to okej. I kaže mi da pazim šta jedem. I ti isto, Biljo, gledaj svoja posla, ženo! Nisi mi mama. A fazon, ona je duplo deblja od mene, i skoro sam viša od nje – požalila se Nika svom dnevniku. Ne znamo kako je reagovala kada je saznala šta je mama uradila..

Instagram