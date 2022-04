Nebojša Grnčarski bacio sve karte na sto: Dragana dva meseca nije videla decu, a onda me zbog jedne stvari lažno optužila za nasilje

Ispovest Nebojše Grnčarskog posle priča o porodičnom nasilju

Vlasnik modne agencije "Select" Nebojša Grnčarski optužen je od strane svoje supruge Dragane u novembru prošle godine za porodično nasilje. Ta vest je odjeknula u domaćim medijim, a mnogi nisu mogli ni da sanjaju da bi Nebojša mogao tako nešto da uradi.

Dragana je tada podnela krivičnu prijavu protiv supruga, a od suda je zatražila da mu do okončanja brakorazvodne parnice zabrane prilazak. Međutim, tužilaštvo je odbacilo sve optužbe, a Nebojša se osvrnula na to kroz šta je sve prolazio, dok je bio pod sudskom istragom. Naglašava da je ono što mu je dalo snagu da se bori je odluka njihove dece da žive sa njim.

Boško Karanović

- Kako mi je interes dece uvek na prvom mestu, trudim se da ublažim posledice koje je u našim životima proizvela lažna optužba za nasilje protiv mene. Deca neko vreme nisu išla u školu jer su ih drugovi, pod uticajem napisa na portalima i u štampi, pitali da li je to istina. Meni je bilo pakleno teško tih nedelja, sve ono u šta sam verovao, brak, pristojnost, vaspitanje, raspalo se kao kula od karata. Možete li da pretpostavite kroz kakvu emotivnu vrtešku su prolazila deca? Bilo mi je važno samo njih da zaštitim.

Deca su odlučila da ostanu sa ocem. Najstariji Viktor je u svedočenju pred tužilastvom rekao da Nebojša nikada nije digao ruku na njegovu majku Draganu.

- Njhova odluka je za mene najveća satisfakcija. Posvećen sam njihovoj budućnosti, želim da postanu emotivno funkcionalne osobe koje će jasno praviti razliku između dobrog i lošeg. Nestalo bi sveta i čoveka kad bi laž, zlo i mrak pobedili dobro, ljubav i istinu. Draganu poštujem kao majku naše dece, uprkos tome što me je u javnosti optužila za gnusne stvari. Ponoviću ono što sam rekao u tužilaštvu: nikada suprugu nisam udario, ali sam bio svedok njenog poročnog ponašanja - rekao je Nebojša za magazin Gloria. Boško Karanović

Ispovest Nebojše Grnčarskog otkriva detalje razvoda

Nebojša je opisao i kako je sa njegove tačke gledišta došlo do kraha baraka sa Draganom, sa kojom je zajedno živeo dve i po decenije!

- Sa Olgom i Ignjatom sam bio na selu kada me je Dragana kratkom porukom obavestila da se iselila iz našeg stana. U početku sam mislio da se šali. Nakon što smo se vratili u Beograd, shvatili smo da je nema. Nisam imao pojma gde je. Zvao sam je telefonom, slao poruke, ali ona nije odgovarala. Kako nemam društvene mreže, deca su me budila noću da mi pokažu šta njihova mama kači na storijima. Obično su to bili snimci iz noćnog provoda sa veselim društvom. Dva meseca nije videla decu i to me je, kao porodičnog čoveka, najviše bolelo. Ubrzo me je čekalo novo iznenađenje. Podnela je tužbu protiv mene za porodično nasilje, želeći da me na taj način ostrani iz zajedničkog stana, kako bi ubrzala prodaju naše nekretnine i brzo došla do neophodnih novčanih sredstava. U javnosti sam osuđen i proglašen nasilnikom, pre nego što je pravosuđe završilo svoj deo posla. Pošto je saslušalo svedoke, tužilaštvo je odbacilo tužbu zbog nedostatka dokaza - objašnjava Nebojša u svojoj ispovesti.

Boško Karanović

Nebojša dodaje i da iz tog braka ne želi da se seća samo ružnih stvari ali da su mu trenutno na prvom mestu deca i njihova zaštita.