Nigor njenu smrt nikada neće prežaliti, imala je 13 godina: Na dan slave je legla da spava i nije... (foto)

Igor Lazić Nigor doživeo je ogromnu tragediju

„Nema šanse. Bio sam, pokazao sam ko sam, nisam glumio. I dan-danas kad odem na pijacu, babe i dede mi se javljaju. Nisam razočarao porodicu i prijatelje i to mi više znači nego osvojeno drugo mesto“, izjavio je Igor Lazić Nigor pre nekoliko godina, odgovarajući na pitanje da li bi, posle učešća u „Farmi“, ponovio rijaliti iskustvo.

Proleće 2022. je, ipak, dočekao u Dominikanskoj Republici, kao jedan od takmičara u „Survajveru“.

Ove godine navršava se decenija otkako je Igor počeo da slavi drugi rođendan. Naime, njemu je 2012. dijagnostikovan tumor hipofize i život mu je visio o koncu. Uspešno je operisan u bolnici u Istanbulu, a uz njega su sve vreme bili devojka, najbliža porodica i najbolji prijatelj Vlado Georgiev. Instagram

Igor Lazić Nigor je osetio najveću bol

Igor Lazić je sa pedeset godina doživeo brojne lične i porodične tragedije. Jedan za drugim, preminuli su prijatelji sa kojima je osnovao „Montenigerse“, prvo Duško koga je „odnela“ teška bolest, zatim i Nebojša koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Nesavesni vozač usmrtio je Igorovog oca 2007. godine, a devet meseci kasnije preminula je i ćerka njegovog rođenog brata.

‒ Umrla je u snu, i to na slavu. Imala je samo 13 godina. Legla je da spava i nije se probudila. I nema ništa gore od toga ‒ otkrio je muzičar najveću tugu koju je doživela njegova porodica.

‒ Bog te non-stop stavlja na iskušenje. Kažu a zašto je njemu Bog to uradio, on je dobar čovek. On te iskušava da vidi da li ćeš se odreći njega. Kada neko ima zdravstveni problem, mora da bude najbliže Bogu, da se moli. Kada kažu: „Zašto je malo dete umrlo?“ Zato što je tako. Možda roditelji plaćaju cenu ili su roditelji tih roditelja nešto počinili. To je filozofija ‒ pomirljivo zaključuje Igor Lazić, koji trenutno bije „plemenske bitke“ na egzotičnim Karibima.