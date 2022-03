Bilo je biti il' ne biti: Goran Vesić prvi put o supruzi Vanji i fatalnom susretu koji je promenio sve

Supruga Gorana Vesića je ova zgodna dama

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić jedan je od najaktivnijih političara na društvenim mrežama preko kojih mu se ljudi obraćaju za pomoć, a većinu problema rešava u rekordnom roku. Prvi put za medije podelio je deo svoje intime i detalje o prelepoj supruzi Vanji.



Kažu da iza svakog uspešnog muškarca stoji žena pa u tom smislu ni Goran Vesić nije izuzetak. Istini za volju, za suprugu zamenika gradonačelnika Vanju Kostić ne može se baš reći da stoji iza muža, s obzirom da je i sama prilično uspešna u svojoj profesiji. Diplomirala je sa 22 godine, a sa 25 postala direktor brokerske kuće.

Supruga Gorana Vesića je ljubav njegovog života

Goran Vesić ne krije da se skrasio tek kada je sreo Vanju.

- Suprugu sam upoznao na jednom seminaru. Sećam se da sam zapisao njenu adresu i kupio dve karte za pozorište. Poslao sam joj jednu kartu i buket cveća. Ako se ne varam, gledali smo "Hamleta". U svakom slučaju, bilo je "To be or not to be" ("Biti il' ne biti"). Na kraju je ispalo "to be" - kaže Goran u intervjuu za Hit Informer.



Osim što zaslužuje sve komplimente za lep i negovan izgled, gospođa Vesić izuzetno je cenjena u poslu kojim se bavi, što ima posebnu težinu ako se zna da joj je okruženje muško ili, bolje rečeno, fudbalsko.

Poziv da radi u marketingu Fudbalskog kluba „Crvena zvezda“ doživela je kao ostvarenje sna.

‒ To je klub koji obožavam odmalena, a sport pratim otkako znam za sebe. Malo ljudi može reći da radi posao koji voli, a ja sam jedna od njih – ispričala je jednom prilikom.



Supruga Gorana Vesića njegova je velika podrška za sve u životu, a u iskrenom intervjuu uspešni političar priznaje i da su nekad i devojke morale da naprave prvi korak.

- Pre nego što sam upoznao suprugu, izlazio sam sa jednom devojkom. Izašli smo najpre u pozorište, pa onda u bioskop... I posle tri-četiri takva izlaska, kaže ona meni: "Kupila sam ti poklon". Uzela mi je jednu šolju sa porukom koja je glasila: "Just do it" ("Uradi to"). Poruka je bila jasna...