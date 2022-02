Sve zbog sina: Marija Karan i Džoel Lubin ponovo zajedno (foto)

Sin Marije Karan ujedinio roditelje

Marija Karan ponovo sa bivšim mužem? Da, ali samo nakratko, i jednim lepim povodom. Džoel Lubin ovih dana boravi u Beogradu, a razlog je rođendan njihovog sina Marka Lea.

Iako su se razveli i žive na dva različita kraja sveta, poznata glumica i američki producent ostali su u bliskim odnosima i na ovakvim okupljanjima izgledaju kao prava porodica.

Sin Marije Karan nikad srećniji

Sve je u najboljem redu, kao nekad, a za to je nesumnjivo najzaslužniji dečak koji je upravo napunio šest godina.

Rođendan su napravili u jednoj igraonici, na temu „Life is better with a cat“, život je bolji sa mačkom. Sve je bilo u znaku mačke, od panoa na zidovima do oblika torte i ostalih poslastica. Nije teško pogoditi ko su Markovi omiljeni kućni ljubimci...

