Tri razloga za slavlje: Porodica Ivana Ivanovića nikad srećnija, voditelj otkriva da li je konačno promenio bračni status

Porodica Ivana Ivanovića presrećna

Tri veoma značajna događaja u životu Ivana Ivanovića smestila su se u mesec dana. Prvo je 8. februara njegova ćerka Staša napunila 18 godina, što je na „Instagramu“ prokomentarisao: „Završilo se jedno detinjstvo. Moja ćuftica sada je odrasla osoba, ali će za mene zauvek ostati moja ćuftica.“ Petog marta Lola, njegova mlađa ćerka, proslaviće prvi rođendan, a nedavno nas je u svojoj emisiji podsetio da je prošlo tačno 15 godina od dana kada je prvi put pred kamerama izgovorio „dobro veče“. To je učinio vozeći „Keš taksi“, koji ga je uveo u uzbudljivi svet televizijskog novinarstva. Na pitanje koji je od ova tri važna dana dočekao najspremniji odgovara:

‒ Mentalno sam najspremniji za 15 godina karijere, a najnespremniji za Stašino punoletstvo. Ne mogu da kažem da me je iznenadilo, ali je prebrzo došlo. Mislim da su kod svakog roditelja, kad se slavi taj 18. rođendan, pomešani radost i seta. To je ipak kraj njenog detinjstva, potvrda da sam ozbiljno mator i da će ona sada sama rešavati probleme, a da ja mogu da imam samo savetodavnu ulogu. Uvek ću je obavljati, a da li će ona savete prihvatati, tek ćemo da vidimo. Lolin prvi rođendan je čisto zadovoljstvo i podseća da možda, ipak, nisam toliko star. (smeh)

HELLO!

Izgleda da ste spokojno dočekali prelazak iz vaspitne u savetodavnu ulogu?

‒ Mislim da sam sve radio kako treba i da bi bilo logično da sve bude u redu, ali nikad se ne zna. Kada komuniciraš sa svojim detetom dok je ono u tinejdžerskim godinama zapitaš se da li si išta uradio, da li si uopšte postojao. No, kad prođe neko vreme i Staša krene u život, verujem da će pronalaziti fioke u kojima stoje “mudri saveti njenog starog oca”.

U “Četiri i po muškarca” o njenom rođendanu ste rekli “svašta smo pregurali”, ali tonom koji bi mogao da navede na zaključak da je bilo mnogo problema...

‒ Mislio sam na čudne životne okolnosti koje smo Staša i ja imali, jer kod nas ništa nije bilo jednostavno. Kad to govorim, imam u vidu i razvod sa njenom majkom i činjenicu da sam baš u tom periodu postajao ovo što sam danas, a znamo šta sve donosi selebriti život u Srbiji. Staša i ja imamo sličan temperament – krv nam je uvek vrela, a jezik brži od pameti. U tom smislu je bilo izuzetno burno, ali smo uvek bili tu jedno za drugo. U nekim trenucima mi je bila jedina podrška, jedina luka u koju sam mogao da dođem kada mi se toliko toga dešavalo, a realno gledano bila je premlada za tako ozbiljnu ulogu. I dalje ne znam kako sve to izgleda iz njenog ugla, iako sam mnogo o tome razmišljao. Verujem da je vrlo komplikovano. Sigurno je da nemam šta da joj zamerim jer je divna, divna ćerka.

Privatna Arhiva

Porodica Ivana Ivanovića njegova je oaza sreće

Nekoliko meseci posle Lolinog rođenja rekli ste: “Srećan sam da sve kreće iz početka i da imam obavezu da opet budem dobar, pametan i svrsishodan.” Pamet vam ne spore, a kako ide sa dobrotom?

‒ Oni koji me znaju ne osporavaju ni nju, tako da je diskutabilna samo svrsishodnost. Novi život, nova energija! Čini mi se da je uživanje u roditeljstvu sada možda i kvalitetnije nego prvi put jer je manje strahova i nesigurnosti. Lola je unela neverovatno mnogo radosti u moj život, toliko toga je učinila veselijim i optimističnijim. Novi život je nešto najlepše što postoji.

Povremeno objavite fotografije na kojima su obe ćerke. Da li ste verovali da će taj odnos izgledati tako idilično?

‒ Verovao sam da neće biti problema jer je razlika 17 godina, a molio sam Boga da bude baš ovako. Interesantno je što sticajem okolnosti, baš u vreme Lolinog rođenja, Staša nije bila u kući dva mesesca. Kad je došla, Lola je već imala tri meseca, a onda smo otišli na more, pa nisu provodile mnogo vremena zajedno. Međutim, kad god bi Lola ugledala Stašu, ozarila bi se. Bila je to neka super energija od prvog dana. Kad ih vidim kako se maze, osetim da bi bila velika gre’ota da to nisam doživeo, to jest da sam ostao na jednom detetu.

Privatna Arhiva

Lola je bila u Americi a još nije ugasila ni prvu svećicu na torti.

‒ Lola je više putovala nego moj otac. Videla je dosta Amerike, a u Istri je bila toliko dugo da će sada, konačno, imati više provedenih dana u Beogradu nego tamo. I kad je Staša bila mala, meni je bilo normalno da svuda idemo zajedno, samo što smo tada manje putovali, pre svega zbog finansijskih razloga. Te 2004, kada se ona rodila, radio sam u američkoj ambasadi, a “Keš taksi” je krenuo tek tri godine kasnije. Koji god problem da se javi na putu sa malim detetom ti si, kao roditelj, dužan da ga podneseš. Nisam od onih koji vole da imaju dadilje. Nekad to ima smisla, ali ja se ne razdvajam od svoje dece, osim kad baš moram.

U emisiji upotrebljavate izraz “moja žena”. Da li to znači da ste zvanično promenili bračni status?

‒ Glupo je da kažem da mi je Anja devojka, a imamo dete i zajedno živimo. Ona jeste moja žena i ja sam njen muškarac. Nikada nisam rekao – moja supruga jer je to nešto drugo. Matičari parove koje su upravo venčali zovu “supružnici”.

Ceo intervju sa Ivanom Ivanovićem pronađite u novom broju magazina HELLO! koji je u prodaji od petka 25. februara

HELLO!