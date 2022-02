Otkrivamo! Slavica Rokvić je živela za taj dan: Tri meseca pred Marinkovu smrt ispunjen je njihov veliki san

Želja Marinka Rokvića i njegove supruge Slavice ispunjena je tri meseca pred njegovu smrt

Legendarni pevač Marinko Rokvić napustio nas je pre nekoliko meseci posle duge borbe sa rakom pankreasa. Članovi porodice nisu se odvajali od njega, nadajući se da će iz te bitke izaći kao pobednik, ali bolest je, nažalost, bila jača. Uz Marinka je sve vreme bila i supruga Slavica. Zajedno su proveli više od 36 godina, zajedno su ostali do njegovog poslednjeg daha.

Instagram

U intervjuu za novi HELLO! Nikola Rokvić otkrio je da su njegovi roditelji obnovili zavete pred Bogom tri meseca pre nego što je pevač preminuo.

‒ Bolest je šansa da čovek duhovno ojača i da se pripremi za ono gde svi jednog dana treba da odemo. Moj otac se životno ispovedio, tri meseca pred odlazak on i majka venčali su se u crkvi, izmirio se sa svim ljudima… Medicina nema odgovor na kancer pankreasa, ali on se duhovno preporodio. Bio sam zapanjen njegovom hrabrošću. Ako smo hrišćani, onda verujemo u večni život, pa zato ja verujem da se on odlaskom rodio. HELLO!