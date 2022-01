Ko bi rekao da jedan od najvećih zavodnika današnjice ima problem sa skidanjem pred kamerama

Bredli Kuper go pred kamerama samo ako mora

U intervjuu koji je nedavno dao američkoj radio-stanici KCRW povodom novog filma „Nightmare Alley“, Bredli Kuper pričao je o svom iskustvu skidanja pred kamerama i otkrio da mu takve scene nisu nimalo lake. Posebno mu je bilo teško da se razgoliti u pomenutom ostvarenju jer je zbog kadrova koji su snimani u kadi punih šest sati na setu bio go.

Profimedia

‒ Kad sam pročitao scenario, pomislio sam da mi to neće biti problem. Rekao sam sebi kako je moj lik ukiseljeni panker u toj kadi i to je to. Osim toga, za priču samog filma bilo je važno da se u njemu i emocionalno i fizički ogolimo, što je za mene bio izazov ‒ prisetio se slavni glumac, dodavši da tada nije računao na to da će na setu satima biti kao od majke rođen.

Profimedia

Kako je rekao voditelju emisije, otežavajuća okolnost bilo je i to što se u sceni u kadi uz njega pojavljuje britanska glumica Toni Kolet koju do tada nije poznavao.

‒ Tog dana još ne mogu opušteno da se prisetim. Šest sati bio sam potpuno go pred ekipom i Toni! ‒ požalio se Bredli, koji do sada nije bio baš tako osetljiv na sopstvenu golotinju. Zvezda hitova „Mamurluk“ i „Zvezda je rođena“, u dosadašnjoj karijeri u više navrata je prošetao nag, što mu je i donelo veliku popularnost među ženama.

Profimedia