Ogromna žalost: Sahranjen Nenad Nenadović, ćerki pozlilo u kapeli, neutešna Snežana ponavljala jednu suprugovu rečenicu (foto)

Sahranjen Nenad Nenadović, veliki broj poznatih ličnosti oprostio se od pretalentovanog glumca

Prerano preminuli glumac Nenad Nenadović sahranjen je danas na Novom groblju u Beogradu, u Aleji velikana. Sjajni Nenad izgubio je bitku sa opakim korona virusom, a iza sebe je ostavio suprugu Snežanu i ćerke Janu i Minu. Nenad će od sada počivati pored Minje Subote. ATA images

Veliki broj poznatih ličnosti pojavio se na komemoraciji koja je danas u 11:30h održana u na sceni “Aleksandar Popović” u Teatru Vuk.

Među prvima su došli Milica Milša, njen suprug Žarko Jokanović, Svetislav Goncić, Sandra Bugarski, Đorđe Stojković, Milan Kalinić, Andrija Milošević... ATA images ATA images

Supruga Snežana i ćerke Jana i Mina stigle su uplakane, držeći se sve vreme za ruke.

Nenad Nenadović rođen je 20. oktobra 1964. godine u Beogradu. U glumačke vode uplovio je još kao dečak, sa 13 godina, kada je dobio ulogu Moljca u seriji "Povratak otpisanih". Osim toga, vodio je više od hiljadu dečijih emisija, kao što su: "Zooteka", "Pet-šou" i "Fazoni i fore". Bio je stalni član pozorišta "Boško Buha", a u 2015. godini i rekorder po broju predstava - u prvih pet meseci odigrao je 77 predstava. Dobitnik je više nagrada, između ostalih tri "Buhine" nagrade za predstave “Tri musketara" i "Princ - arkadna avantura". ATA images

ATA images

ATA images

ATA images

ATA images

ATA images

ATA images

Sahrana Nenada Nenadovića - Ćerki Jani pozlilo u kapeli

Supruga i ćerke Nenada Nenadovića nisu smogle snage da budu u kapeli pored sanduka svog oca. Starijoj ćerki Jani je pozlilo u kapeli zbog čega je morala da izađe ispred, a uz nju je sve vreme njen dečko glumac Ljubomir Bulajić koji joj je pružao ogromnu u ovom teškom trenutku.

Nenadovoj majci Živki, takođe je pozlilo kada je krenula povorka ka groblju.

Nakon što je glumac sahranjen, njegova supruga je ćerkama, kako navodi "Blic" samo prošaputala "Dobro je", a njih tri bile su sve vreme u zagrljaju.

- Kume moj, ovo jeste trenutak bola, koji podrazumeva tugu, al to osećanje nije ništa jače od onih divnih lepih uspomene, naše zajedničke sreće, ushićenja i to je sve, zato što je i jedna i druga emocija sastavni deo života, kao i ovaj trenutak. Ovo nije neočekivano, samo možemo da se ljutimo, što je došlo brzo, to je takođe deo života. Ko razume život, a ti si ga apsolutno shvatio, zna da je život vrlo prosta stvar, treba samo poštovati prirodu, zakone, treba slušati svoju dušu, ti si to i činio. Iz toga nema razloga više za tvoju brižnost, koja je pre svega bila zbog tvojih najbližih. Kume moj, briga ovde prestaje, a Snežana, Jana i Mina su dobili dovoljno tebe i naučili kako da idu dalje. Kume, biće sve dobro, kao što si znao često da kažeš. Neka ti je laka zemlja - glasio je govor Bode Ninkovića na sahrani Nenada Nenadovića.