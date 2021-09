Oglasila se supruga prerano preminulog Miodraga Colića, Angelina Atlagić fotografijom rastužila javnost (foto)

Supruga Miodraga Colića oglasila se prvi put posle njegove smrti

Prof. dr Miodrag Colić preminuo je pre dva dana u 64. godini života. Kao svetski priznat specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, ovim poslom bavio se preko 30 godina. Njegova najveća života ljubav i saputnik i brojnim putovanjima bila je supruga, naša uspešna umetnica i kostimografkinja, Angelina Atlagić.

Neutešna supruga Miodraga Colića oglasila se prvi put posle njegove smrti na društvenim mrežama. Ona je objavila fotografiju iz lepših dana, kada su zajedno posetili Šri Lanku.

Angelina i Miodrag bili su strastveni putnici, a zajedno su posećivali najneobičnije i najudaljenije tačke Zemljine kugle. Budući da je ispunio svoj životni san i obišao svih sto devedeset pet država sveta, koliko se nalazi na zvaničnoj listi Ujedinjenih nacija, beogradski hirurg napisao je jedinstvenu knjigu putopisa “Moj put oko sveta”, izdatu u dva toma. O avanturističkim, ali i profesionalnim podvizima, estetskim parametrima i lepoti života, ovaj usklađeni dvojac udruženim snagama govorili su za magazin HELLO!.

- Ja sam tek pre sedam, osam godina postao svestan činjenice da je put oko sveta moj životni san, a moj prijatelj, reditelj Tomaž Pandur rekao je da je to i moja misija. Dopala mi se ideja da posetim baš sve zemlje sveta, pa sam počeo da, kao pazl, popunjavam zemlje koje su mi nedostajale - rekao je u svom poslednjem intervju za naš magazin Miodrag i dadao:

Mirko Tabašević

- U početku sam bio zadovoljan i srećan, kao kada se popnete na neki planinski vrh, ali ubrzo kao da je nešto počelo da nedostaje. Javio se osećaj da više nemam gde da idem. Međutim, tek sada se otvaraju novi prostori koje treba videti i posetiti i, ko zna, možda se tako otvori i novi krug putovanja u kome bi se odlazilo na najlepša i najpoželjnija mesta.

Supruga Miodraga Colića bila je njegova velika podrška u svemu

O supruzi je oduvek pričao sa puno ljubavi.

- Poslednjih godina Angelina je često bila moj saputnik, mada joj to nije uvek lako padalo. Posle teških i zahtevnih predstava bio joj je potreban pravi odmor, a to ova moja putovanja često nisu bila. Puno je tu bilo dugih, iscrpljujućih prekookeanskih letova u trajanju od po trideset sati, presedanja po raznim aerodromima, sletanja na poljane bez piste i rizičnih letova malim avionima za samo dva putnika kroz olujne oblake, borba sa malaričnim komarcima, sedenja na krateru aktivnog vulkana, jahanje po afričkim zabitima, pa i deportacija koju smo doživeli u Svazilendu, jer nismo imali vizu - rekao je Miodrag, dok je Angelina dodala:

Mirko Tabašević

- Miodrag je uvek pun planova, za njega ne postoji prazan hod, čak ni sada kada je obišao sve zemlje sveta. Često spominje Murmansk, Vladivostok, Kareliju, Foklandska ostrva. Sada sam se već navikla da putujemo na mesta za koja često nisam ni čula da postoje ili sam smatrala da tamo nema šta da se vidi.

Na pitanje gde žive najlpše žene, cenjeni hirurg je dao iskren odgovor.

- Svi misle da se one nalaze u Brazilu, kolevci estetske hirururgije. Međutim, po meni najlepše su žene Centralne Azije, spoj plavih dugonogih ruskih lepotica i orijentalnog izgleda, često sa ukošenim očima, što daje poseban čar i jednu drugačiju lepotu - rekao je Colić sa osmehom tada za HELLO! i poručio:

- Treba uživati u svakom trenutku, jer nijedan život nije dovoljno dug, ali zato može biti ispunjen. Ne moraju to biti samo putovanja, treba biti ispunjen profesijom, lepotom, ljubavlju. Ako je sve to spojeno u jednom, onda je to najlepše. Mirko Tabašević