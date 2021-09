Sin Miloš sam i u suzama: Posle majke sahranjuje i voljenog oca, i nebo plače za Minjom Subotom (foto)

Sin Minje Subote neutešan na očevoj sahrani

Milan Minja Subota sahranjen je danas na Novom Groblju u Beogradu. Srpski kompozitor i omiljeni junak našeg detinjstva preminuo je posle teške borbe sa opakom bolešću, a iza sebe je ostavio sina jedinca Miloša. Na komemoraciji, koja je pre sahrane održana u Skupštini grada Beograda, neutešan sin Minje Subote primao je saučešća vidno slomljen i neutešan.

ATA Images

Miloš je sedeo u prvom redu, obučen u crno, a pomisao da je sada ostao bez oba roditelja tera suze na oči. Supruga Minje Subote, novinarka Branka Jeremić preminula je 2018. godine, a njih dvoje upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, i u braku proveli prelepih 36 godina. Milošev dolazak na svet za njih je bio najlepši događaj ikada. Vapitali su ga da bude dobar čovek i ponosno isticali koliko ga vole.

- Miloš je izrastao u divnog čoveka koji ne pije, ne puši i bavi se sportom. Sećam se za vreme sankcija kada je tražio neke pare, to je uvek bilo za knjige ili neku literaturu. Mi smo izuzetno ponosni roditelji. Miloš je magistrirao na FON sa desetkom i radi kao menadžer prodaje - ponosno je govorila Branka, dok je Minja do poslenjeg dana života isticao da ga je Miloš do poslednjeg dana motivisao da radi i snima. ATA Images

Sin Minje subote ispratio oca na večni počinak

Posle održane komemoracije, Minja Subota sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, uz pratnju crkvenog hora. Sin Minje Subote nepomično je stajao pored očevog groba, nemo gledajući u jednu tačku, dok je pored njega stajala njegova supruga sve vreme držeći u ruci crvenu ružu.

ATA Images

Porodica, prijatelji, kolege došli su da se poslednji put oproste od legendarnog voditelja. Među prvima su se na sahrani pojavili Ruška Jakić, Tanja Peternek, košarkaš Zoran Moka Slavnić, Rada Đuričin, Snežana Dakić, Bule Goncić...

ATA Images

ATA Images

ATA Images

ATA Images

ATA Images

ATA Images

ATA Images