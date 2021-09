Reči Verice Rakočević šokirale javnost, da li su upućene Veljku: Neću tražiti da uz mene budeš zauvek

Reči Verice Rakočević sve iznenadile

Uprkos razlici u godinama i brojnim predrasudama, Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni. Na harmoničan bračni odnos, međutim, sumnju je bacila niko drugi do poznata kreatorka poslednjom objavom na „Fejsbuku“.

„Frida Kalo je jednom prilikom rekla svom mužu: Ne tražim od tebe da me poljubiš, niti da mi se izvinjavaš kad pomislim da si pogrešio. Neću te ni zamoliti da me zagrliš kad mi je najpotrebnije. Ne tražim da mi kažeš koliko sam lepa, makar to bila laž, niti da mi napišeš nešto lepo. Neću te ni zamoliti da me pozoveš da mi kažeš kako ti je prošao dan, niti da mi kažeš da ti nedostajem.

Neću tražiti od tebe da mi zahvališ za sve što činim za tebe niti da se brineš o meni kada mi duša tone i, naravno, neću te tražiti da me podržiš u mojim odlukama. Neću te tražiti ni da me slušaš kad imam da ti ispričam hiljadu priča. Neću te tražiti da učiniš ništa, čak ni da budeš uz mene zauvek. Jer ako te moram pitati, ne želim te više.“

Činjenica da se reči Verice Rakočević, odnosno Fride Kalo, mogu protumačiti na više načina dodatno je zbunila javnost. Ipak, verujemo da je u njenom i Veljkovom odnosu sve u najboljem redu kao što je već godinama.