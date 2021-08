Novak Đoković doneo neočekivanu odluku: Potrošio sam se, potrebno mi je vreme sa porodicom

Novak Đoković se povlači sa predstojećeg turnira

„Zlatni slem“ moraće da sačeka bar tri godine. Novak Đoković nije uspeo u svom olimpijskom pohodu, izmakle su mu medalje i u singlu i u miks-dublu. Tokio je napustio iscrpljen, slomljen i tužan što je izneverio očekivanja nacije, a najviše svoja. U meču za bronzu nije ličio na sebe, dok je borbu u dublu, koji je trebalo da odigra sa Ninom Stojanović protiv Australije, predao.

Getty Images

‒ Izvinjavam se svima koje sam razočarao. Znam da su mnogi od mene očekivali medalju, i ja sam. Žao mi je i zbog Nine, ali telo mi je potpuno otkazalo, igrao sam pod lekovima i u bolovima ‒ izjavio je Novak, izrazivši nadu da ga povrede neće sprečiti da nastupi na poslednjem grend slemu u sezoni.

Novak Đoković se povlači radi odmora i bolje pripreme

Iako se to možda očekivalo, odluka Novaka Đokovića koju je jutros saopštio odjeknula je kao bomba. Naime, prvi reket sveta propustiće turnir u Sinsinatiju, koji je na programu od 14. do 22. avgusta, a sve u cilju odmora i bolje pripreme za predstojeći Us Open.

- Želim da podelim sa vama da ću ipak preskočiti turnir u Sinsinatiju kako bih iskoristio što bolje vreme za oporavak i proveo što više vremena sa porodicom. Od Australije do Tokija sam baš dosta istrošio energije, pa sam sad skroz okrenut oporavku i pripremama za Us Open. Radujem se da vas ponovo vidim u Njujorku.