Maja Žeželj i Ivan Stanković o nedavnoj porodičnoj drami, voditeljki su lekari ponovo spasili život

Poslednjih dana prošle godine dogovorili smo zajednički intervju sa Majom Žeželj, voditeljkom televizije „N1“, i Ivanom Stankovićem, vlasnikom marketinške agencije “Communis” i voditeljem emisije “Ko sam tebi & šta sam sebi” na „K1“ televiziji. Potom je usledilo niz pomeranja termina zbog korone, Majinih zdravstvenih problema, zimovanja i pljuskova zbog kojih nismo mogli da napravimo fotografije kakve smo zamislili. Kada smo se najzad sreli sa poznatim bračnim parom, zapitali smo se da li je moguće da se ovog puta ništa nije iskomplikovalo. Period od decembra do juna bio je uzbudljiv, otkriva Maja.

‒ Tada smo bili blizu raspusta, a sada smo blizu kraja školske godine, pa mi je mnogo gore. Sa školom je generalno problematično, ali sada je katastrofa. Ako počnem da vam pričam o školstvu, propašće nam intervju. Deci nije lako, pretpostavljam da je nastavnicima grozno jer imaju sigurno četiri puta više posla nego pre, a mi roditelji smo postali i predavači. Naporno je, burno i bučno.

Da li vam je neobično što ste od prošlog marta oboje TV lica?

Ivan: Nažalost, nisam mnogo gledan, pa me još predstavljaju kao muža Maje Žeželj, što je lepa stvar i jedno od velikih dostignuća u mom životu. Potpuno sam ozbiljan kada to kažem.

Da li vas je Maja obučavala za televizijski posao?

Ivan: Pored sebe imam najboljeg i najstrožeg profesora. Nekada je samo njen pogled dovoljan da se urazumim, bar trenutno. Ona je za mene, kao početnika, na nedostižnom nivou, ali sam uspeo da od nje mnogo naučim.

Maja: Ivan voli da tako govori, a sigurno je da nije slučajno neko došao na ideju da mu predloži televizijski angažman. Prethodno je imao ogromno iskustvo na brojnim festivalima, poput onih u Portorožu i Rovinju, kao i na raznim konferencijama. Šta god da radi vezano za svoj posao, on ima javni nastup.

Jedna naša koleginica nedavno se zapitala šta to Ivan radi svojim gostima, pa se utrkuju ko će mu više detalja iz svog života ispričati?

Ivan: Prvo, s velikim brojem njih privatno se poznajem. Svoj osnovni posao dugo radim, pa imam određeni profesionalni kredibilitet, a najvažnije od svega je što osećaju da nisam zlonameran, da ne želim da ih ponizim. Nije mi cilj da sebe učinim velikim intervjuistom, već da im priđem na način koji će ih učiniti velikim.

Majo, kad se ukuca vaše ime, „Google“ izbacuje najviše tekstova o bolestima...

Ivan: Piše i da je dve godine starija nego što jeste, a ja neću da ispadne da mi žena nije dovoljno mlada. (smeh)

Maja: Toliko o pouzdanosti „Vikipedije“. Lena mi često kaže: “Mama, vidi šta ovde piše…”, ali mene baš briga za to. Čoveku mora da bude jasno šta on jeste i šta nije, a kad je tako, mogu da pišu šta god hoće. Što se bolesti tiče, šta ću… Tokom korone ljudi iz bolnice “Dragiše Mišović”, koji su mi ponovo spasli život, pitali su me: “Možete li vi da se nekada normalno razbolite”?

Nije valjda ponovo život bio u pitanju?

Maja: Bio je, jer mi se u drugoj nedelji kovida desila gangrena slepog creva, a budući da sam u prvoj nedelji pila veće količine aspirina, posle operacije je nastupilo unutrašnje krvarenje. Zbog toga su dva puta morali da me operišu u dva dana. Dve totalne anestezije u 48 sati nisu baš nešto najbolje što može da vam se desi, ali lekari su, srećom na vreme, prepoznali problem i odreagovali.

Da li ste u tim trenucima pomislili zar sam toliki baksuz?

Maja: Nikad nisam razmišljala u stilu “zašto baš meni”, jer “a, što nekome drugome”? Nema ni onoga “zašto baš sad” jer je jedini mogući odgovor – eto, desilo se. Nema pitanja ni tapkanja u mestu, već ustaneš, otreseš prašinu s kolena, zakrpiš se i ideš dalje. Bilo je smešno kada je Lena, kad sam otišla da operišem slepo crevo, pitala: “Pa, hoće li joj ostati nešto u stomaku?”, jer smo krenuli da vadimo jedno po jedno.

Koliko su vas menjale te dramatične situacije? Da li ste, na primer, shvatili da nema smisla trošiti vreme na sitnice ili prepiranje s mužem?

Maja: E, toliko mi loše nije bilo, a nadam se i da neće. (smeh)

Ivan: Tako je bilo posle sepse, ali je brzo prošlo. Držalo je samo dve nedelje posle preživljavanja.

Maja: To je život… Vrednosne skale su mi se sigurno pomerile. Prioriteti su mi, verovatno, drugačiji nego što bi bili da se sve to nije desilo, ali imam utisak da su mi na to “neću da se nerviram” više uticale godine nego sudar, sepsa, slepo crevo…

Šta su još donele godine?

Maja: Oslabi vam vid, pa ne vidite koliko bora imate. (smeh) Priroda se fino postarala. Ostalo je sve isto. Imala bih slične poglede na život bez svega što mi se desilo jer sam tako naučila u porodici. Takvi smo i moj brat i ja. Doskora sam mislila “ja sam starija sestra”, a on povremeno izgovori takve rečenice, da zaključim da je “poraslo dete, osamostalilo se”. (smeh)

„Google“ ne odgovara ni na pitanje koliko ste u braku.

Ivan: Od 2005. godine.

Sećate li se prvog utiska koji ste stekli jedno o drugom?

Ivan: Svidelo mi se kako se smeje… Dok se smejala. (smeh)

Maja: Više puta smo se upoznavali i ja sam stalno mislila da je specijalac koji je tu kao nečije obezbeđenje. Bio je kratko ošišan, a budući da je trenirao plivanje bio je “nabildovan”. Ivan smatra da je idealan za špijuna.

Ivan: Jer sam neupadljiv. Nisam ni visok ni nizak, ni lep ni ružan, ni nosat, ni klempav… Zbog svega toga se po pet puta “upoznajem” sa ljudima. Jedino me zapamte kad kažem “muž Maje Žeželj”. Luka Šarac

Majo, šta ste pomislili kada ste shvatili da nije obezbeđenje?

Maja: Ivan ima veoma žive oči, koje vam govore da stalno o nečemu misli, da nije tip čoveka koji ustane u sedam, a do podne kao da je još u krevetu. Po njegovom pogledu vidite koliko je aktivan. Zapravo, taj živ pogled mi je bio veoma zanimljiv.

Ivane, jednom prilikom ste rekli da je svaki čovek svoj brend. Da li ste zadovoljni sopstvenim brendom?

Ivan: Nisam sklon dubokim promišljanjima i pitanjima ko sam, šta sam, već bez obzira na godine kroz život idem intuitivno. Maja je više analitična od mene. Teško je, surovo, bolno, ali moraš da se pomiriš s tim da ne može svako da te voli. Filozofiranje ne vodi ničemu. Izgubiš vreme tražeći smisao života, a ne živiš život.

Više puta ste rekli: “Ako je tačno da iza svakog uspešnog muškarca stoji žena, a ti imaš uspešnu ženu – stani iza nje, budi muško.” Mada se često šalite, muškarci bi od vas mogli da uče.

Ivan: U svakoj šali ima zbilje. Tu dolazimo do kompeticije između partnera, što je katastrofalno. Treba uzeti dobre strane jednog i drugog, i eto sinergijskog efekta. Pri tome je vrlo bitno da ni ona ni on ne budu narcisoidni, već da priznaju šta je i kod jednog i kod drugog dobro, a šta loše. S pojedinim strukturama ličnosti teško je napraviti takvu vrstu zajednice, jer misle da su najbolji u svemu. Suština je u tome da zajednica mora da bude jedan plus jedan jednako tri ili bar dva i po. Tako može samo kad svako radi sa dobrom stranom svoje ličnosti.

Vaš posao je da nas ubedite da su neki proizvodi ili kompanije superiorni. Kako onda biti uspešan u takvom poslu, a ne preneti taj manir na sebe i postati narcisoidan?

Ivan: Najgore je poverovati da je tačna predstava koju si o sebi kreirao. Zato je ogledalo vrlo dobar psihoterapeutski rekvizit. Često ponavljam jednostavnu sentencu – svakoga možeš da lažeš, osim sebe. Ako to ne radiš, imaš osnov da možda možeš nešto da napraviš.

Da li je komplikovano vaspitavati petnaestogodišnju Lanu i dve godine mlađeg Marjana?

