Zdravko Čolić danas slavi 70. rođendan: Dok smo zdravi sve je u redu, ne daj Bože neke bolesti

Jubilarni rođendan Zdravka Čolića - Verovali ili ne, danas će ugasiti sedamdeset svećica na torti

„Najviše na svijetu mrzim rođendane, a svoj posebno. Mrzim kad me gnjave gosti, bilo grupno, bilo osobno. I uvijek iste pjesmice, stare gradske, i uvijek torte, svjećice i duvanje, a starimo i slavimo. Meni je to neshvatljivo“... Ovo su stihovi iz „Rođendanske pjesme“ koju je Zdravko Čolić snimio 1981. godine. Voleo ih, ne voleo, slavio, ne slavio, danas će se mnogi setiti da mu je rođendan. Onda će se malo zamisliti, jer će shvatiti da to nije “običan”, već sedamdeseti, i da slavljenik niti izgleda kao većina iz njegove generacije, niti ima energiju poput njih.

Legendarni pevač jednom prilikom je rekao da energiju ili imaš ili nemaš, ili ti je Bog dao ili nije, a što se samog slavlja tiče, ne tako davno je ispričao:

‒ Što sam stariji sve se manje slavi, mada moram priznati da se rođendan uvek na neki način obeleži, sa prijateljima ili porodično, zavisi gde se tog dana nalazim. Sada samo želim da smo živi i zdravi, da se i dalje družimo. Dok smo zdravi sve je u redu. Ne daj Bože neke bolesti. Ostalo neka ide svojim tokom, uz malo sreće.

Što je broj svećica na torti bivao veći, Čola je sve češće bio u prilici da odgovara na pitanja da li se plaši starosti i prolaznosti.

‒ Razmišljanje o godinama, starosti i trajanju potpuno je suvišna kategorija za ljude koji imaju iole duha u sebi. Iskreno, stvari ne gledam iz perspektive godina. Ne opterećujem se njima, kao što se ne pitam ni koliko će mi trajati karijera. Jednostavno se začudiš kad vidiš da su neka deca porasla, da se neke stvari menjaju. Tada razmišljaš u tom pravcu, a ne o učestvovanju u svemu tome.

Sledeće godine Zdravko će obeležiti još jedan jubilej vredan velikog slavlja ‒ pedeset godina solističke karijere. Ona je, zvanično, počela 12. aprila 1972, kada je na festivalu „Vaš šlager sezone“ otpevao pesmu „Sinoć nisi bila tu“ Kemala Montena. Već sledeće godine predstavljao je Jugoslaviju na “Evroviziji” pesmom „Gori vatra“. Vatra, koju je tada zapalio na muzičkoj sceni, nadživela je i samu državu. Mnogo toga se promenilo, ali ljubav i poštovanje koje uživa od Vardara do Triglava nije izbledelo ni za nijansu. Ona toliko pominjana trešnjica na šlagu bili su koncerti u beogradskoj „Areni“, održani pretprošle zime. Šest nastupa – rekord koji će malo ko moći da obori, osim verovatno njega samog ako odluči da na taj način proslavi pola veka karijere.

Prolazile su ne samo godine, već i decenije, a žene su njegovo ime izgovarale sa istim osmehom i treptajem kao tada. Mada je teško poverovati da izgled nije bio važan faktor priče o Zdravkovoj neodoljivosti, on je uvek pokušavao da izbegne priču na tu temu.

‒ Moje glavno oružje je pozitivna energija, koju pokušavam da prenesem glasom i nekim ličnim izrazom. To je najvažnije, a lepih i zgodnih muškaraca sa mišićima ima koliko hoćete.

Jubilarni rođendan Zdravka Čolića - Najbolje tek predstoji

Kad već govorimo o važnim datumima, moramo da pomenemo da su 1. maja Zdravko i njegova supruga Aleksandra proslavili dvadeset godina braka.

‒ Potpuno spontano venčali smo se baš na „Prvi maj“. Svi su mislili da je skrivena kamera jer smo pošli na uranak. Dugo smo bili u vezi, pa je to bilo “dža ili bu”. Da bi veza ili brak trajali, moraju da postoje poštovanje i prijateljstvo.

Koliko god bio srdačan u kontaktima, uvek je umeo da priču o supruzi svede na minimum, jer ona nije želela da bude deo javnog života. Jednom prilikom je, ipak, ispričao čime ga je osvojila:

‒ Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj. Aleksandra je studirala u Beogradu, pa smo nastavili da se viđamo, a s vremenom smo počeli vezu. Osvojila me je jednostavnošću i privrženošću. Posvetila mi se, misli o meni, brine moje brige.

Dakle, moglo bi se reći da Aleksandra ima velike zasluge što Zdravko ni vizuelno, ni po bilo kom drugom kriterijumu ne deluje kao neko ko u nedelju slavi okrugli sedamdeseti rođendan. Osim pažnje i ljubavi koju mu supruga i ćerke Una i Lara pružaju, treba dodati i njegov životni stil:

‒ Kroz život me vodi energija i to nema veze s godinama ili vremenom u kome živimo. Uvek se trudim da nađem slobodne trenutke za sebe, da razmišljam u tišini. Volim da budem u prirodi, da trčim ili šetam. Zapravo, svakodnevno nastojim da što više vremena provodim na svežem vazduhu. Dobar i ispunjen život čine i porodična i prijateljska druženja, putovanja, nastupi, kojima se uvek neizmerno radujem, pročitane knjige, odgledane predstave, filmovi…