Ni satovi, ni automobili: Predstavaljamo vam kolekciju skupocenih nekretnina Gorana Bregovića

Nekretnine Gorana Bregovića - pametna investicija ili?

Gorana Bregovića uvek je pratio glas da ume da zaradi veliki novac, ali i da ga pametno investira. Nikada nije krio da ima ozbiljnu „kolekciju“ nekretnina širom sveta, a pre nekoliko meseci mediji su preneli da na Senjaku namerava da otvori luksuzni hotel i tako proširi biznis. Od te ideje je, ipak, odustao jer su se stanari okolnih kuća bunili.

‒ Ja sam, kao svaka sirotinja, uvek bio fasciniran kućama, pa sam ih toliko nakupovao da mi je neugodno. Kad bih sad počeo da nabrajam gde sve imam kuće i stanove, to je da te jednostavno uhvati sramota. Ali, to je valjda ono nešto što ti ostane od sirotinje – da kupuješ kuće ‒ pričao je frontmen „Bijelog dugmeta“ još pre dvadeset godina.

Getty images



‒ Skućio sam se u Parizu i Njujorku, imam kućicu koju sam nasledio od oca u Svetom Petru Čvrstecu, uspeo sam da povratim kuću na Jahorini i stan u Sarajevu, imam kuću u Beogradu, gde mi je i studio, a imam i u Zagrebu ‒ pobrojao je svojevremeno Brega listu svojih nekretnina, koja je u međuvremenu postala znatno duža.

‒ Verovatno ću se vratiti da ovde živim kad prestanem da radim ‒ planirao je Goran Bregović još na vrhuncu svetske karijere.

‒ Ne znam još tačno gde, ili svuda pomalo. Važno je samo da to bude negde gde se govori moj jezik. Ne mogu, stvarno, kao star da govorim strane jezike, to me deprimira. Govorim francuski, engleski i italijanski, ali nekako primećujem da ih govorim sve slabije, kao da mi organizam to odbacuje.