Ko je najstarija sestra Bekvalac: Natašu i Kristinu znate, ali Draganin bajkovit život najviše budi žensku ljubomoru

Sestra Nataše Bekvalac, pevačicina podrška, uspešna preduzetnica i mama mlade muzičke zvezde o kojoj se malo zna...

O Nataši Bekvalac javnost je uvek znala više nego što je ona želela, a svi znamo i njenu mlađu sestru Kristinu, koja brine ne samo o Natašinom, već i o stajlingu mnogih domaćih zvezda. Informacije o trećoj sestri Bekvalac svode se na to da je i ona veoma atraktivna, da se nikada nije selila iz rodnog Novog Sada, gde već 25 godina s mnogo uspeha vodi salon lepote.

Izgleda da je Dragana Bekvalac sve važne stvari u životu uradila rano, ali, na njenu sreću, donosila je prave odluke. Počela je da zarađuje kada je imala samo 17 godina, a već sa dvadest srela je sadašnjeg supruga Mihaila Šekularca. Prošlog septembra proslavili su 27 godina braka. Dragana i Mihailo imaju dve ćerke – dvadesetšestogodišnju Teodoru, koja je klupska pevačica, i pet godina mlađu Saru, koja muzičku karijeru gradi kao Zoi.

Dok se Teodora, svojevremeno, takmičila u „Zvezdama Granda“ otkrila je da se i njena mama Dragana u ranoj mladosti bavila pevanjem, ali je ubrzo odlučila da u budućnosti peva samo kad izađe u provod.

U jednom od retkih intervjua Dragana je, sećajući se detinjstva, smejući se rekla da Nataša i Kristina nisu obične, već specifične, a onda je ispričala:

‒ Među nama je velika razlika u godinama, pa sam im ja bila kao mama. Tada mi je to bio pravi teret, tim pre što nisu htele da me slušaju. Kad bi preterale, slala sam ih u ćošak, ali sam im branila da to kažu mami i tati. Kad se sve sabere, pola vremena kada sam ih ja čuvala provele su u ćošku.

S vremenom tih osam godina, koliko je Dragana starija od Nataše, i 13 od Kristine, postajalo je sve manje primetno, a njihova ogromna sestrinska ljubav nešto o čemu se priča. Prolazile su kroz razna životna iskušenja, ali su u svakom trenutku znale da mogu da računaju na bezrezervnu pomoć sestara i, naravno, roditelja. Dragana kaže da bi svakome poželela takvu porodicu, a svi koji ih poznaju slažu se sa njom.

Kad ne radi „od jutra do mraka“ u svom novosadskom ili beogradskom salonu, Dragana uživa u putovanju sa suprugom ili prijateljicama. Ispod jednog posta je napisala – voli život i živi ga uživajući u svakom trenutku.