Na Uskrs sam se rodila: Nina Janković dobila ćerku, Ivanka svet ugledala na najveći hrišćanski praznik

Nina Janković postala mama devojčice Ivanke

Baš kao u staroj izvornoj pesmi "Na Uskrs sam se rodila", Ivanka Dičić svet je ugledala na najveći hrišćanski praznik. Glumica Nina Janković dobila je zdravu devojčicu kojoj su ona i njen suprug Mateja mnogo ranije odabrali ime.

- Šalim se da nije po Ivanki Tramp, već po Matejinoj baki. Dogovor je bio da ja biram ime za sina, a on za ćerku - otkrila je Nina pre nekoliko meseci za HELLO!

Nina Janković postala mama - sestri se najviše obradovao trogodišnji Vukašin

Nina Janković porodila se u Beogradu, sve je prošlo u najboljem redu, mama i beba su dobro i za koji dan trebalo bi da napuste porodilište. Sestri se najviše raduje trogodišnji Vukašin.

- S obzirom na to da je ova trudnoća potpuno drugačija od prve, moguće je da će i Ivanka biti sušta suprotnost Vukašinu. On je zaista dobro i neodoljivo dete. U svakom slučaju, najvažnije je ono čuveno “samo neka su živi i zdravi”. Početak dok beba samo spava i sisa možda je najlakši, naravno ne i kad ti je to prvo dete, jer skačeš čim zaplače. Ne znaš da li plače zato što je gladno, žedno, treba ga presvući, nešto ga boli ili mu nije ništa, ali plače jer to rade sve bebe. Verujem da je s drugim lakše, jer više nemaš takve nedoumice - ispričala je Nina za HELLO!