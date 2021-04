Porodila se Ivana Nešović: Sin je dobio carsko ime (foto)

Porodila se Ivana Nešović - doskorašnja srpska odbojkašica koja je prošle godine objavila kraj karijere, u Beogradu je na svet donela sina Dušana.

Ivana je na ,,Instagramu“ podelila sliku iz porodilišta i raznežila pratioce:

„Dušan. Najbolji dan u mom životu, dobrodošao moj mali dečače“, napisala je proslavljena sportistkinja.

Čestitke i lepe želje nižu se u komentarima ispod fotografije, pa je tako Jelisaveta Orašanin, koja se takođe nedavno porodila, novopečenoj mami poželela da uživa sa naslednikom. Fudbaler i Ivanin kum Vujadin Savić napisao je:

„Kumice, čestitamo tebi i tati, da je Dušan živ i zdrav 100 godina. Puno pozdrava i poljubaca od porodice Savić.“

Da je spremna za novo životno poglavlje i da će joj nedostajati sportski život, ali da nikada neće u potpunosti otići iz odbojke otkrila je nedavno u intervjuu za 24sedam.rs:

‒ Mogu sebe da zamislim kao mamu, ali u ovom trenutku nisam svesna šta me tačno čeka. Mogu da nagađam, ali kada prvi put dođe beba, mislim da svi uče u hodu i prilagođavaju se. Spremna sam na nešto novo i na sve što me čeka. To je, između ostalog, mantra koju sebi ponavljam u avionu dok letim na početku sezone u nepoznatu zemlju, u kojoj do tada nisam igrala. Ponavljam: „Spremna sam na sve što me čeka“ i tako se branim od straha od nepoznatog. Isto primenjujem i u trenutnoj situaciji i osećam se smireno, jer na kraju uvek sve bude dobro ‒ bila je iskrena odbojkašica.

Mirko Tabašević

Ivana je dete „Crvene zvezde“, za koju je igrala sedam godina i osvojila titulu i Kup. Osim za „Zvezdu“, nastupala je i za „Asistel“ i „Soverato“ u Italiji. Zatim se obrela u Južnoj Koreji, Japanu i Kini, a u Evropi je još igrala za turski „Čanakale“ i „Balikesir“ i grčki „Olimpijakos“.