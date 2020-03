Preminuo Desimir Stanojević

Glumac Desimir Stanojević preminuo je u 69. godini u svom stanu u Beogradu, posle duže bolesti

Za mnoge generacije ostaće upamćen kao Vukašin Golubović iz serije “Srećni ljudi”.

Desimir je rođen 7. oktobra 1950. godine u Nišu. Igrao je u Narodnom pozorištu u Nišu od 1970. do 1990. godine, a od 1991. u Pozorištu na Terazijama u Beogradu. Osnivač je Omladinskog pozorišta “Treća polovina“ u Nišu, piše “Kurir”.

Zaslužan je za izvođenje prvog mjuzikla u istoriji Niškog pozorišta, “Violinista na krovu“. Takođe je zaslužan za postavljanje mjuzikla “Cigani lete u nebo” u Niškom “Narodnom pozorištu”, u njegovoj režiji.

Desimir je više od dve decenije proveo u Pozorištu na Terazijama, a neke od najzahtevnijih uloga su mu bile one u mjuziklima “Grk Zorba” i “Cigani lete u nebo”.

Desimir Stanojević – Ponosan na svoje ćerke

Desimir je iza sebe ostavio suprugu Nadu dve ćerke: Ninu i Sanju.

Nina je završila Muzičku akademiju u Novom Sadu i radi u Simfonijsom orkestru RTS-a, dok se Sanja odlučila za veterinu.

Desimir u jednom intervjuu ranije otkrio na šta je posebno ponosan kada su njegove ćerke u pitanju.

– Što pred sobom vidim zrele, pametne i vredne ljude. Nina je završila Muzičku akademiju, odsek oboa i veoma je uspešna u svom poslu. Deset godina je u braku, ima sina Jevrema i ćerku Nataliju. Sanja se na četvrtoj godini veterine odlučila za udaju. Fakultet je i dalje tamo gde jeste, ali ga ona ne obilazi. Ima četvorogodišnjeg Branka i Kalinu – pričao je ponosno Desimir za “Pulsonline”.

Kako ste reagovali kada su vas ćerke upoznale sa momcima?

– Imao sam sreću da je moj prvi zet, Ninin muž, Zoran Ćosić moj kolega glumac. Od prvog dana imali smo o čemu da pričamo, a da ja ne budem strogi otac, a on uplašeni zet. Moje iskustvo sa tastom, koji je bio strog i poslovan, a ja mlad i zelen učinio je da budem drugačiji. Moj tast je i dva dana pred svadbu tražio da Nada dođe kući u devet uveče. Prvih dvadeset pet godina našeg braka proteklo je kao ozbiljan tast i neozbiljan zet – naveo je glumac i dadao:

– Sada, posle 36 godina braka, došli smo do dobrih familijarnih odnosa. Između Nine i Zorana je čak u jednom trenutku i došlo do prekida zabavljanja. U to vreme nam je bila slava pa sam Ćoleta, kao svog kolegu, pozvao na slavu. Nina za to nije znala. Nije prošlo ni pet dana, a oni su se pomirili, a za dva meseca već su počeli da žive zajedno – pričao je Desimir o svojim mezimicama.

– Sanja je izabrala Marka Kanačkog čija su interesovanja i privatno i poslovno vezana za tehniku, računare i ostale uređaje koji meni nisu bliski. Dobio sam odgovornu osobu koja može da mi, bez mnogo ubeđivanja da to mogu sam da naučim, sredi računar, mobilni.