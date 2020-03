Đokovići donirali milion evra: Respiratori su trenutno najneophodniji za spasavanje života

Novak Đoković sa porodicom donira milion evra za respiratore i medicinska sredstva za Srbiju

Novak Đoković vreme sa porodicom provodi u izolaciji zbog pandemije koronavirusa. On je u video razgovoru sa predstavnicima srpskih medija rekao da je zajedno sa suprugom Jelenom i familijom odlučio da donira milion evra za respiratore i medicinska sredstva za Srbiju

– Ovo je vrlo nepredvidiva situacija, za sve nas jako ozbiljna. Iz dana u dan se menja stanje. Nažalost, broj ljudi koji su oboleli rastu svakim danom. U skladu sa tim Jelena i ja, čitava moja porodica, odlučili smo da proteklih nedelja prikupimo što više relevantnih informacija kako bi ustanovili koji je najbolji način da doniramo svoje resurse. Želeo bih da se zahvalim vlastima Srbije koji su bili na raspolaganju. Komunicirali smo sa svim medicinskim stručnjacima, vlastima, ljudima dobre volje iz sveta, koji su nam pomogli da se odlučimo kako ćemo sprovesti našu donaciju. Naša donacija je milion evra za kupovinu respiratora i dodatne medicinske robe. Respiratori su trenutno najneophodnija medicinska oprema za spasavanje života. Sudeći po trenutnom stanju u bolnicama, ono što smo čuli od medicinskih stručnjaka, oni su već danas potrebni. Tako da smo odlučili da milion evra doniramo za respiratore– rekao je Novak Đoković i dodao da su veliku ulogu odigrali njegovi roditelji Dijana i Srđan, kao i stric Goran.

–Putem mog strica Gorana koji ima jako uticajnu mrežu ljudi na kineskom tržištu uspeli smo da dođemo direktno do proizvođača i fabrika respiratora. Svakog dana čekamo da dođe konkretna informacija o ceni i broju respiratora kako bi mogli da sprovedenu tu donaciju. Sa druge strane, otac i majka imaju puno prijatelja u Evropi, pa smo našli u Nemačkoj određeni broj respiratora koje ćemo kroz našu donaciju kupiti i donirati onima kojima je najpotrebnije–

Jelena Đoković, direktorka “Fondacije Novak Đoković” istakla da je problem velika potražnja za respiratorima

– Proteklih nekoliko nedelja smo ušli u tematiku problema koji je nastao pojavom ovog virusa. Imali smo sreće što smo zahvaljujući Novakovoj reputaciji imali pristup ljudima širom sveta koji imaju pozamašno iskustvo. Kao što je Novak rekao, respiratori su najneophodnija oprema. Oni su potrebni, ne samo Srbiji već svim zemljama. Zato je sada problem jer su svi nagrnuli na proizvođače i svi očekuju od njih da se dostavi oprema odmah. Neke zemlje naručuju na desetine hiljada komada. Cene skaču, kreću se od 10.000 do 50.000 evra. Razmišljali smo puno o zdravstvenim radnicima koji treba da rukuju sa respiratorima, pa smo tražili da to budu mašine koje već poznaju naši doktori. Treba uzeti i okolnost da treba dostaviti te mašine u trenutku kada je sve u svetu blokirano. Hvala bogu, imamo divne ljude, a država nam je izašla u susret da dostavimo te mašine, i to u nekom normalnom roku. Mnogo divnih ljudi nam se javilo, želeli su da nas prate. Zbog toga smo otvorili žiro-račun u fondaciji da nam pomognu. Ima onih koji su u prilici da pomognu. Naša donacija je tek početak pomoći. Dosta toga fali, dosta toga je potrošni materijal i nastavićemo da koristimo naše kontakte da donesemo prava rešenja našoj zemlji – rekla je Jelena a Novak je istakao da je važna i pomoć pojedinaca.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Jelena Djokovic (@jelenadjokovicndf) дана 5. Феб 2020. у 1:51 PST

– Ovo je vanredna situacija i naravno da svako od nas u sklopu svojih mogućnosti pokušava da doprinese kako bi se našao svojoj zemlji i ljudima. Kao što je bio slučaj sa poplavama 2015. godine, naša Fondacija će otvoriti žiro-račun i na taj način ćemo odgovoriti na mnoge zahteve, kao što je Jelena spomenula, naših ljudi i stranaca koji su svesni težine situacije u našoj zemlji i kako bi mogli konkretno da pomognu jer veruju našoj Fondaciji –

Ana je, uz još nekoliko kompanija, učestvovala je u nabavci 35 respiratora za građane Srbije! Kako saznaje “Kurir” naša teniserka dala je finansijsku podršku, ali se i “založila“ preko svojih kontakata za nabavku ovih preko potrebnih aparata.

Kako piše ovaj dnevni list, nekoliko kompanija i Ivanovićeva obezbedili su velika novčana sredstava kojima je naručeno 35 respiratora za potrebe medicinskog sistema Srbije. Sve to urađeno je pod kapom Unicefa, čiji je Ana ambasador već godinama.

Iz izvora bliskih jednoj od kompanija koje su pomogle, navodi se da je naša teniserka uradila izuzetno mnogo, što finansijski, što pomoću ličnih kontakata, kako bi naši građani dobili neophodnu opremu. Kada se sve sabere – ova svetska organizacija ukupno je naručila 50 respiratora za našu zemlju.