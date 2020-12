Anđela Jovanović menja karijeru?

Nakon što se vratila sa postdiplomskih studija, Anđela Jovanović odlučila je da iznenadi svoju publiku, pa je odlučila da osveži svoju karijeru, malom, ali značajnom promenom.

Osim scenskog, Anđela je od roditelja, Branke Pujić i Dragana-Gagija Jovanovića, nasledila i muzički talenat. Poslednjih meseci, odmah po završetku obaveza na setovima filma “Hadžijino zvono” i serija “Radio Mileva” i “Švindleri”, žurila je u studio kako bi radila na pesmama koje će uskoro predstaviti javnosti. Mlada umetnica za “Gloriu” prvi put otkriva kako je odlučila da se oproba u muzici i kad će biti objavljen spot za njenu prvu kantautorsku kompoziciju “Vatra”.

– Muzikom se bavim celog života. Završila sam nižu muzičku školu za klavir, pa nižu za kontrabas za dve umesto za četiri godine. Dok sam studirala na Fakultetu dramskih umetnosti, paralelno sam završavala i nižu muzičku za pevanje. Muzika je takoreći moj život i kad sam se vratila iz Londona prošlog proleća, mnogo vremena sam provodila kod kuće svirajući klavir. Prvo se pojavila melodija, onda su došle reči i na kraju sam iskomponovala celu pesmu i prvi put u životu smogla hrabrost da je nekome pošaljem. Odlučila sam da to bude Novak Ašković, talentovani muzičar koga znam iz pozorišta. Oduševila ga je melodija, a aranžman je odmah promenio. Kad nam se priključio Veljko Jelić kako bi pomogao oko teksta, nastala je “Vatra”, naša prva pesma.

Vreme provedeno u muzičkom studiju rezultiralo je sa četiri gotove pesme.

– To je neka svežanrovska ili skraćeno “sveža” muzika. Svaka pesma je različita. Ja bih prvo odsvirala melodiju na klaviru, pa bih je poslala Veljku i Novaku, a onda bismo se našli u studiju, koji se nalazi blizu moje kuće, da razrađujemo ideje, sklapamo detalje, smišljamo. Odličan smo trio, a u međuvremenu smo postali veliki prijatelji. Po meni su najlepša ta prijateljstva koja se rode iz istih interesovanja. Sećam se da tih prvih dana, posle celodnevnih snimanja na filmskom setu, kad bih došla kući oko jedan-dva noću, nisam mogla da zaspim od uzbuđenja.

Anđela otkriva i da joj je zadovoljstvo da peva na sceni, a posebno joj prija kada glas pusti u društvu svog oca.

– Moj prvi i najlepši nastup na televiziji desio se u emisiji “Veče sa Ivanom Ivanovićem” gde sam gostovala sa tatom i pevala pesmu iz njegove predstave “Dobrodošli u Srbiju”. Sigurno ćemo još nešto raditi zajedno. Kad odem kod njega i mame, smišljamo neke pesmice, pevušimo, ja ih pratim na klaviru. Dok sam bila u Engleskoj, njih dvoje su snimali dečje pesmice i slali mi ih kako bi me zabavili.

Oboje su velika deca i mislim da bi trebalo da objave kompilaciju dečjih pesama, tu bih im se pridružila i ja. Imala sam mnogo sreće što Gagi i Branka imaju divan ukus za muziku, što su širokih shvatanja i kad je to u pitanju, pa su u našoj kući podjednako bili zastupljeni i Bitlsi i Toma Zdravković. Ako je muzika dobra, ona je dobra, to nema veze sa žanrom. Nikad se nisam ograničavala u tom smislu, niti bih mogla da slušam samo jedno te isto. Muzika je tu da u nama stvara neka lepa osećanja, ona je jedina stvar na svetu koja može tako intenzivno da me zasmeje, opusti, zabavi, rastuži, dirne.