Reče Anđela da će biti sve aktuelno, a ja bih se baš pozabavio nekim temama od pre 30, 40 godina, što je i aktuelno. Ovih dana sam baš ispratio RED TV i sjajno je, a još je sjajnije što će naša emisija da bude najjača. Apsolutno mi se dopada koncept RED TV-a jer obuhvata omladinu koja je bila u beznađu. Oni idu negde svuda, a ne znaju gde idu, tako da mislim da će RED TV da im postavi jedan put kojim će da se krenu jer ima sve moderne pravce. Mene je mučila jedna stvar već desetak godina: izgubio se taj program koji sam ja gledao kao klinac. I sad, mnogo me je uzbudila priča da ćemo da pravimo neki program koji će da gledaju i Anđelini i moji vršnjaci, i naše babe i dede, i naši klinci. Mene babe obožavaju, mislim da će bakice da gledaju „Špic“ 100 odsto. To je idealno vreme od 18 do 19 časova, posle idu „Zadruge“ i to sve.