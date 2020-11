Ana Štajdohar prevremeno je rodila ćerkicu Niu pre šest godina. Tada je prošla kroz najveću traumu u životu, a dve godine kasnije nakon rođenja sina rekla je da više nije spremna da prolazi kroz porođaj.

– Sve se završilo kako treba i to je najvažnije. Ali ako biste me pitali da li bih se odlučila na još jedno dete i da li bih još jednom prošla kroz sve, moj odgovor bi bio NE! Toliko od mene za ovaj život – rekla je tada za “Pulsonline” pevačica.

Sada je, šest godina nakon traumatičnog iskustva, odlučila da progovori o svemu kroz šta je prošla.

– Čudan je to osećaj, bila sam i srećna i tužna. Proživiš gotovo nepodnošljive porođajne muke, one koje se romantizuju u pričama, uz dodatne komplikacije. Na trenutak se osetiš kao pobednica, a onda te posle početnog naleta enormne sreće obuzme zabrinutost i tuga. Teško mi je bilo da je posmatram kroz staklo inkubatora, onako nestvarno malu, sa iglama po telu, na kiseoniku… Počela sam da se raspadam u sebi, kidala me je briga, osećaj da ne mogu ništa da učinim, neopisiva potreba da je uzmem u naručje… I znate šta mi je dodatno bilo grozno? To što su novine prenosile informacije iz porodilišta. Na sav taj moj haos u glavi, baš mi nisu pomagali senzacionalistički naslovi po dnevnoj štampi. Sećam se da me je jedan i rasplakao. I pitala sam se ko su ti ljudi koji bez osećaja sramote šalju novinarima informacije toliko delikatne i tako lične i da li znaju da su bedni zbog toga – rekla je Ana za Nova.rs.

U tim trenucima, podrška joj je bila neprocenjiva, a naročito joj je značila podrška medicinskog osoblja koje joj je u tom trenutku bilo na raspolaganju.

– Mnogo je važna podrška. Meni su se stvari u glavi promenile nakon razgovora sa jednom medicinskom sestrom sa neonatologije, divnom Tanjom Stefanović. To su ti neki momenti kada shvatiš da neko tebi potpuno nepoznat može da ti pomogne više od najbliskijih, uz par saveta. Ona mi je promenila perspektivu gledanja. Gledala me je svakodnevno kako dolazim u suzama. Rekla mi je: „Ja tebe znam sa televizije kao doteranu, nasmejanu, pozitivnu ženu. Budi takva i kad dolaziš da obiđes svoju devojčicu. Neka te upozna takvu, a ne uplakanu i tužnu. Hej, sve će biti dobro!” Delovalo mi je pomalo blesavo, ali ja sam se sredila za sledeći odlazak do inkubatora u kom je bila Nia. Onoliko koliko sam mogla u datim okolnostima. Rekla sam sebi: „Nema više plakanja, vreme je za osmeh”, i toliko sam dobro sebe ubacila u tu ulogu da sam se i zaista osetila mnogo bolje. Ubedila sam sebe da je sve u redu, u to poverovala i od tad pa nadalje stvari su zaista išle na bolje – ispričala je ona.

Danas je Ana Štajdohar presrećna majka dvoje mališana, a oboje su, kako kaže na nju i Nikolu nasledili muzički talenat.

– Ona je vrlo talentovana za muziku. Oboje su muzikalni, a ona od pre nekih godinu dana pokazuje i talenat za komponovanje. Vrlo je kreativna. Često slušamo u kući pesme koje smišlja na licu mesta inspirisana onim što joj se dešava. Pravi rime, istražuje koje se sve reči rimuju, pa ih pakuje u neke svoje melodije. A ja samo cvetam… Definitivno je privlači scena. Podržaću je u njenim životnim izborima. To kažem sad dok pojma nemam kako izgleda biti roditelj tinejdžera – kaže Štajdohar i dodaje da i njen sin lepo peva, ali da ga trenutno više interesuju druge stvari.