Voditeljka Dušica Jakoviljević rođendan i to četrdeseti proslavila je okružena najmilijima. A tačno u ponoć od najvoljenijih dobila je neverovatno iznenađenje. Naime, njeni roditelji, pojavili su se u ponoć na vratima njenog stana, kako bi svojoj ćerki, mezimici, prvi čestitali rođendan.

Dušica Jakovljević rođendan je obeležila fotografijama sa svojim najbližima, a objavu oca, koji joj donosi tortu, propratila je i dirljiva poruka voditeljke.

– U ponoć su me iznenadili mama i tata (mama ne voli da se slika, da se ne bi neko zaljubio u nju pa da tata onda mora da ga lema). Oni najbolje znaju koliko je bilo teško isporučiti me na ovaj svet! Nisam htela da izađem! Ma, ni u ludilu! Posle sedam dana mučenja majke (zato sam bila predivno dete, ali grozna beba), uspeli su da me izvuku uz svu aparaturu koju je iko ikada izmislio. Mojoj srećnoj zvezdi pod kojom sam rođena tada je laknulo, ali se tada zainatila i zarekla da će dati sve od sebe da me sreća uvek prati! Imala sam budžu neku na glavi od težine porođaja, ali mama kaže da sam joj se osmehnula čim su me prineli. Od tada nisam skidala osmeh sa lica. Osim kad sam ih maltretirala kao beba plačući noćima, dok me ne stave u kola i ne voze po gradu. Sada me pitaju zašto noću skitam, pa mislim da sam upravo dala odgovor – napisala je voditeljka pa dodala:

– I jesu me razmazili, imali su svo pravo na to! Ali sam uvek bila zahvalna, jer su mi jako usadili svest o važnosti porodice. Vaspitana sam da budem šmeker i car, mamina dama i tatin delija! Da imam kodekse, da idem za svojim snovima, da širim svoja krila… I da volim ovaj život! Iako ih nekad naljutim svojim idejama ili delima, ali to je normalna stvar. Dobiješ ćerku svetle puti, duge smeđe kose, sa grudima na tatu i manirima na mamu, a ona se ofarba u sve boje sveta, ošiša na kratko i išara telo nekim raznim slikama! Ali je i tada podržiš jer je svoja, a tvoja. Jer je nema dve na svijet. Jer je luda koliko je teška, a nije laka. Hvala vam svima koji mi šaljete poruke, hvala što ste deo mog života – iskreno je napisala Dušica.

Voditeljka je svećice oduvala u prisustvu svoje dece i dva psa, a uz tu fotografiju napisala je:

– I evo dočekah taj tridesetdeseti rođendan. Znate šta, osećam da tek sad sve počinje… Zahvalna sam na svemu što imam i znam da će zbog toga doći i sve što želim!